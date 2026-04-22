17:21, 22. aprīlis 2026
Pieaugošās degvielas cenas ierobežo mēslošanas līdzekļu ražošanu, savukārt loģistikas problēmas strauji palielina graudu transportēšanas izmaksas, kas neizbēgami var novest pie augstākām pārtikas cenām.

Militārā konflikta eskalācijas dēļ Tuvajos Austrumos un iespējamas Hormuza šauruma bloķēšanas pasaule saskaras ar reāliem plašas pārtikas krīzes draudiem.

Enerģijas cenu kāpums jau ir skāris mēslošanas līdzekļu ražotājus, bet loģistikas traucējumi liek lauksaimniekiem maksāt ievērojami vairāk par graudu pārvadājumiem. Par globālo tirgotāju bažām un iespējamām nopietnām sekām turpmākajai ražai raksta “Financial Times”.

Gāzes trūkums un problēmas ar mēslošanas līdzekļiem

Uzņēmuma Vitol sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) vadītājs Pablo Galante Eskobars norāda, ka pasaule strauji zaudē laiku, lai novērstu iespējamo krīzi.

Kopš februāra beigām, pēc ASV, Izraēlas un Irānas savstarpējiem triecieniem, rūpnieciskais LNG patēriņš ir būtiski samazinājies. Gandrīz puse no šī krituma attiecas uz mēslošanas līdzekļu rūpnīcām, kur gāze ir galvenā izejviela. Eksperts brīdina, ka šī situācija var būtiski ietekmēt ražas apjomus un veicināt pārtikas cenu pieaugumu.

Loģistikas sarežģījumi un straujš pārvadājumu sadārdzinājums

Blokāde ir ietekmējusi arī globālos kuģošanas maršrutus. Clarksons analīzes vadītāja Luīze Falisa skaidro, ka tirgus pārorientēšanās uz amerikāņu naftu ir radījusi būtiskus sastrēgumus Panamas kanālā.

Naftas tankkuģu īpašnieki ir gatavi maksāt miljonus, lai izvairītos no gaidīšanas rindām, savukārt kuģi, kas pārvadā lētākas kravas, piemēram, graudus, nereti spiesti gaidīt pat līdz 40 dienām.

Viņa piebilst, ka kravu pārvadājumu izmaksas dažos graudu maršrutos jau pieaugušas par aptuveni 60%, padarot lauksaimniecības produkcijas transportēšanu ievērojami dārgāku un lēnāku.

Ilgstoša konflikta un tirgus reakcijas riski

Vienlaikus tirgi joprojām pilnībā neapzinās situācijas nopietnību. “Louis Dreyfus Company” galvenais risku direktors Vidžajs Čakravartijs norāda, ka investori līdz šim cerējuši uz ātru konflikta atrisinājumu un nav bijuši gatavi ilgstošiem piegādes traucējumiem.

Viņš prognozē, ka, ja blokāde turpināsies vēl vismaz sešus mēnešus, tā var būtiski ietekmēt 2027. gada lauksaimniecības ciklu. Situāciju var vēl vairāk sarežģīt valdību rīcība, un iespējama pārtikas rezervju veidošana, kas palielinātu pieprasījumu un vēl vairāk celtu cenas.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

