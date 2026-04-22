Mainās noteikumi suņu un kaķu pārvietošanai – ko tas nozīmē saimniekiem? 0

LETA
17:47, 22. aprīlis 2026
Ceļošana ar mājdzīvniekiem Eiropas Savienībā (ES) kļūst sarežģītāka, no šodienas spēkā stājas jaunas prasības suņu, kaķu, mājas sesku un putnu pārvietošanai starp valstīm, aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Ministrijā norāda, ka regulējumā ir precizēts nekomerciālas mājas dzīvnieku pārvietošanas jēdziens un noteikts, ka vienā transportlīdzeklī nekomerciālos nolūkos atļauts pārvietot ne vairāk nekā piecus dzīvniekus, izņemot gadījumus, kad pārvietošana notiek sabiedriskajā transportā vai arī īpašnieks dzīvniekus ved dalībai izstādē, sacensībās vai sporta pasākumos.

Tāpat regulējums nosaka arī jauna parauga ES mājas dzīvnieka pases ieviešanu, paredzot, ka tā jāizdod dalībvalstī, kurā dzīvnieka īpašnieks pastāvīgi dzīvo, kā arī nosaka prasību suņus, kaķus un mājas seskus apzīmēt ar mikroshēmu jeb tā saucamo “čipu”, kas satur dzīvnieka sākotnējās identifikācijas valsts kodu.

ZM atzīmē, ka regulējumā ir noteikts pārejas periods līdz 2028. gada 1. janvārim, lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz jaunā parauga pasēm un mikroshēmām.

Vienlaikus paredzēts, ka jaunās prasības par mikroshēmu ar valsts kodu un jaunā parauga pasi neattieksies uz tiem suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kuri ir apzīmēti un kuriem pase ir izsniegta līdz 2027. gada 31. decembrim.

Ministrijā uzsver, ka jaunais regulējums uzlabos dzīvnieku izsekojamību un slimību kontroles efektivitāti, nodrošinot vienotu pieeju ES līmenī un vienlaikus paredzot samērīgu pārejas periodu prasību ieviešanai.

ZM skaidro, ka par nekomerciālu pārvietošanu uzskatāma īpašnieka ceļošana kopā ar dzīvnieku vai došanās ar to dalībai dzīvnieku izstādēs, sacensībās vai sporta pasākumos.

