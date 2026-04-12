“Neviens našķis nav gardāks par šo!” Dubaijas šokolāde var iet stūrī atpūsties, jaunie vispulīši to gāzuši no troņa 0
Dažādās jomās cilvēkiem ik pa laikam rodas kādi jauni, kā tagad saka, trendi. Kādi gardumi vai jebkādas citas lietas pēkšņi ienāk modē, visi tos vēlas baudīt. Vēl nesen tā bija ar Dubaijas šokolādi – teju katrs to nogaršoja dažādos veidos, bet ražotāji reaģēja ātri – jogurti, konfektes, deserti un pat pankūkas un krēmi tapa ar tieši šo pistāciju garšu.
Šobrīd jauniešu vidū strauju popularitāti iekārtojis kāds cits gardums – saldie virpuļi.
Latvijā vadošais pārtikas ražošanas uzņēmums “Orkla Latvija”, izmantojot “Orkla” grupas priekšrocības un sinerģijas ar citiem grupas uzņēmumiem, pirmo reizi Latvijā uzsāk tirdzniecību Norvēģijā mīlētākā saldumu zīmola “Smash!” saldumiem. “Smash!” ir unikāls saldo uzkodu produkts, kas apvieno kraukšķīgus, viegli sālītus kukurūzas konusus, kas pārklāti ar piena šokolādi. Esot īpaši populārs jauniešu vidū, “Smash!” lepojas būt otrā visbiežāk pirktā uzkoda Norvēģijā.
Zīmols “Smash!” iemieso drosmīgu un bezrūpīgu personību, aicinot ikvienu izcelt savu individualitāti un uzdrošināties būt citādiem. Tas tika radīts 1988. gadā Norvēģijas saldumu ražotnes “Nidar” laboratorijā Tronheimā. Produkta ideja radās vienam no uzņēmuma saldumu izstrādātājiem, kurš vēlējās izmēģināt sāļā un saldā kombināciju. Interesants fakts ir tas, ka “Smash!” bija pirmais uzkodu produkts pasaulē ar šokolādes pārklājumu. Norvēģijas pārtikas veikalos ik gadu tiek pārdoti vairāk nekā 8 miljoni dažādu “Smash!” produktu.
““Smash!” ir slavens ar savu neatkārtojamās garšas un tekstūras kombināciju. Tā raksturīgā un pārsteidzošā iezīme ir kontrasts starp saldo, sāļo un kraukšķīgo. Šobrīd Latvijā būs pieejams iecienītākais no “Smash!” produktiem – kukurūzas konusiņi 100g iepakojumā – taču laika gaitā plānots ieviest arī citus “Smash!” sērijas produktus, kas saglabā unikālo garšas un tekstūras mijiedarbību,” skaidro Laura Bagātā, “Orkla Latvija” Komunikācijas un ilgtspējas vadītāja.
Jaunais produkts ir domāts brīžiem, kad kārojas kaut ko saldu, sāļu vai kraukšķīgu. Tā garšu un tekstūru kombinācija ir tik netipiska un reizē neatvairāma, ka ir teju neiespējami apstāties un apēst tikai vienu ar piena šokolādi apklāto kukurūzas konusiņu. Nosaukums “Smash!” atsaucas uz garšas un tekstūras satriecošo pieredzi. Un, kā norāda zīmola vadītāji, izsaukuma zīme zīmola nosaukumā ir neatņemama tā daļa.
““Smash!” ir produkts, kas apvieno vairāku kategoriju iecienītās garšas – šokolādi un sāļo uzkodu, kas šokolādes kategorijā ir kas nebijis! Ņemot vērā “Smash!” zīmola spēku Norvēģijā un to, kā produkts sevi ir pierādījis gan plauktos, gan pircēju izvēlē, nolēmām to piedāvāt arī Latvijas tirgū. Esam priecīgi un lepni izmantot priekšrocību, kādas nav citiem tirgus spēlētājiem un ticam, ka šis produkts iekaros patērētāju sirdis arī Latvijā,” papildina Laura Bagātā.
“Smash!” ar piena šokolādi pārklātos kukurūzas konusus veikalos viegli atpazīt pēc spilgti dzeltenās krāsas iepakojuma ar nosaukumu “Smash!” un ikoniskā konusiņa attēlojumu. “Smash!” jau pieejams lielākajās tirdzniecības ķēdēs Latvijā, kur tas atrodams iepakoto saldumu plauktos un īpašajos stendos.
Arī soctīklos manāma sajūsma par šo gadumu!
Marta aizsākusi diskusiju, pati rakstīdama: “Neviens našķis nav labāks un gardāks par šo. Sāļais un saldais ir viena no labākajām kombinācijām un smash ir viens no retajiem, kuriem tas izdodas baudāmi. Pērciet, lai tirgus turpina piedāvāt. Citādāk man būs jāmeklē jauns Norvēģijas smashu dīleris..”
Lūk, arī citu pircēju sajūsmas saucieni!
