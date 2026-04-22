"Krievija jaunus militārus uzbrukumus nevar atļauties." Visi spēki vērsti pret Ukrainu, uzskata ārlietu ministre
Krievija šobrīd nav spējīga īstenot militāru uzbrukumu NATO valstīm, tostarp Baltijas reģionam, uzsver ārlietu ministre Baiba Braže, atsaucoties uz Latvijas un sabiedroto izlūkdienestu vērtējumu.
Viņa norāda, ka šāds secinājums balstīts faktos, komentējot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumus par iespējamu saikni starp interneta ierobežojumiem Krievijā un potenciālu mobilizāciju plašākam uzbrukumam.
Ārlietu ministre atzīmēja, ka visas Krievijas militārās spējas ir pilnībā pavērstas pret Ukrainu, kur Krievija cieš lielus cilvēkresursu zaudējumus.
Viņa pieminēja, ka Krievijas spēku kopējie zaudējumi tiek lēsti ap 1,3 miljoniem nogalināto un ievainoto, kas arvien vairāk ierobežo militāro kapacitāti un rada papildu slogu valsts sociālekonomiskajai sistēmai ilgtermiņā.
Tāpat ārlietu ministre skaidroja, ka kopš pilna mēroga agresijas sākuma Krievijai nācies tērēt papildu 130 miljardus ASV dolāru, lai iegādātos Rietumvalstu sankcionētās preces, kā arī tā zaudējusi vairāk nekā 150 miljardu ASV dolāru naftas eksporta ieņēmumos.
Pēc Bražes paustā, arī inflācija Krievijā turpina nekontrolējami augt. Atbilstoši sabiedroto izlūkdienestu aplēsēm, šogad tā varētu būt tuvu 15%.
Taujāta, kā Latvijas sabiedrībai interpretēt šādus publiskus paziņojumus, vai tie būtu uzskatāmi par brīdinājumu vai drīzāk hipotētisku scenāriju bez tūlītēja riska, Braže norādīja, ka jebkurš viedoklis no jebkura avota ir jāvērtē kontekstā ar faktiem.
Runājot par to, vai šādu retoriku var izmantot Krievijas informatīvajā telpā, ārlietu ministre akcentēja, ka Krievija konsekventi īsteno dezinformācijas kampaņas un informatīvas operācijas, kas cita starpā vērstas uz NATO sabiedroto uzticības graušanu savām aizsardzības spējām, sabiedroto šķelšanu un atbalsta mazināšanu Ukrainai.
Viņa atzīmēja, ka to apliecina, piemēram, šomēnes Krievijas īstenotā dezinformācijas kampaņa pret Baltijas valstīm, kur Krievija izplatīja melus par Baltijas valstu gaisa telpas izmantošanu Ukrainas veiktajiem bezpilota lidaparātu uzbrukumiem pret mērķiem Krievijā.
Jau rakstīts, ka, ņemot vērā Krievijas ieviestos ierobežojumus piekļuvei sociālajiem tīkliem, Ukrainas prezidents Zelenskis paudis uzskatu, ka Kremlis to dara, lai novērstu nekārtības gadījumā, ja tiktu izsludināta vispārējā mobilizācija jaunam liela mēroga uzbrukumam Ukrainai vai uzbrukumam vienai no Baltijas valstīm.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna raidorganizācijai ERR atgādināja, ka Ukraina kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gadā ir vairākkārt norādījusi, ka Krievija var uzbrukt arī citiem, tostarp Baltijas valstīm.
Viņaprāt, šādi sabiedrotā paziņojumi nekādā veidā nepadara sadarbību vieglāku. Turklāt ministrs piebilda, ka Zelenska vārdos nav nekādas patiesības.
Savukārt Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene uzsvēra, ka patlaban nekas neliecina, ka Krievija gatavotu uzbrukumu Baltijas valstīm.