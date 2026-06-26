Tramps atkal draud Eiropai: ko šoreiz viņš izdomājis? 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien piedraudējis piemērot 100% muitas nodevu importam no Eiropas valstīm, kas apliks ar nodokli digitālos pakalpojumus, ko sniedz ASV uzņēmumi.
“Ikviena valsts, kas uzliks šādu nodokli, nekavējoties saņems 100% tarifu uz jebkādām precēm, kas tiek sūtītas uz ASV,” paša sociālās saziņas vietnē “Truth Social” paziņojis Tramps.
Viņš piebildis, ka tas faktiski atcels jebkādus tirdzniecības līgumus, kas parakstīti vai ratificēti.
Ar šo paziņojumu Baltā nama saimnieks nācis klajā dienu pēc tam, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV.