Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA

Tramps atkal draud Eiropai: ko šoreiz viņš izdomājis? 0

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LETA
21:11, 26. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien piedraudējis piemērot 100% muitas nodevu importam no Eiropas valstīm, kas apliks ar nodokli digitālos pakalpojumus, ko sniedz ASV uzņēmumi.

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“Ikviena valsts, kas uzliks šādu nodokli, nekavējoties saņems 100% tarifu uz jebkādām precēm, kas tiek sūtītas uz ASV,” paša sociālās saziņas vietnē “Truth Social” paziņojis Tramps.

Viņš piebildis, ka tas faktiski atcels jebkādus tirdzniecības līgumus, kas parakstīti vai ratificēti.

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Ar šo paziņojumu Baltā nama saimnieks nācis klajā dienu pēc tam, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV.

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