Pprezidents Donalds Tramps, otrdien tiekoties ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu sarunās par pamieru ar “Hamās”, izteica neparastu priekšlikumu, ka ASV varētu “pārņemt” Gazas joslu un to atjaunot.

Tramps arī atkārtoja savu aicinājumu pārvietot palestīniešus no kara izpostītās Gazas joslas uz Ēģipti un Jordāniju, lai gan palestīnieši un šīs abas valstis ir kategoriski noraidījušas viņa ierosinājumu.

Viņš sacīja, ka diviem miljoniem Gazas joslas iedzīvotāju vajadzētu “doties uz citām ieinteresētām valstīm ar humānām sirdīm”.

“Es nedomāju, ka cilvēkiem vajadzētu atgriezties. Tieši tagad Gazā nevar dzīvot. Es domāju, ka ir vajadzīga cita vieta. Es domāju, ka tai vajadzētu būt vietai, kas darītu cilvēkus laimīgus,” sacīja Tramps.

“ASV pārņems Gazas joslu, un mēs arī pastrādāsim ar to. Mums tā piederēs,” Tramps paziņoja kopīgā preses konferencē ar Netanjahu.

Tramps sacīja, ka ASV neitralizēs nesprāgušās bumbas, “nolīdzinās vietu” un novāks sagrautās ēkas, kā arī “radīs ekonomisku attīstību, kas sagādās neierobežotu skaitu darbavietu un mājokļu cilvēkiem šajā rajonā”.

Tramps sacīja, ka ASV pārvērtīs Gazas joslu par “Tuvo Austrumu Rivjēru”, kur varēs dzīvot “pasaules cilvēki”, ieskaitot palestīniešus.

“Mēs nodrošināsim, ka tas tiks izdarīts pasaules līmenī. Tas būs brīnišķīgi cilvēkiem – galvenokārt palestīniešiem,” sacīja Tramps.

Tramps tomēr lika saprast, ka tagadējie Gazas joslas iedzīvotāji varētu tur neatgriezties.

“Atjaunošanas un apdzīvošanas procesu nevajadzētu īstenot tiem pašiem cilvēkiem, kas tur tiešām bija stāvējuši un cīnījušies par to, dzīvojuši, miruši un nožēlojami eksistējuši,” teica Tramps.

Netanjahu nosauca Trampu par “lielāko draugu, kāds Izraēlai jebkad bijis”. Viņš sacīja, ka ASV prezidenta plāns par Gazas joslu var “mainīt vēsturi” un ir vērts tam “pievērst uzmanību”.

