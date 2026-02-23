Foto: SHUTTERSTOCK

Pēc NLO notriekšanas saniknoti citplanētieši karavīrus “pārvērta akmenī” 0

17:40, 23. februāris 2026
Šī dīvainā epizode savulaik bija nokļuvusi Ukrainas presē un nu deklasificētā CIP dokumentā, kas savukārt atsaucās uz KGB avotiem.

Kā vēstīts vietnē Express, lai gan ASV aģentūra oficiāli neapstiprināja notikušo, materiāli rāda, ka Padomju Savienība slepeni fiksēja un analizēja neparastas gaisa parādības, lai izprastu to potenciālos draudus.

Viens no dīvainākajiem NLO gadījumiem Padomju Savienības vēsturē notika 1989. gada 13. februārī Nalčikā, dienvidu Krievijā. Vairāki aculiecinieki ziņoja par debesīs redzētu lielu, medūzas formu objektu, kas šķita, it kā peldētu gaisā un uzturējās vairāk nekā stundu, pirms pazuda.

Netālu esošā padomju armijas vienība izšāva raķeti pret objektu, notikušo apraksta portāls.

Pēc ziņojumiem, no vraka iznāca pieci humanoīdi, kas saplūda vienā sfēriskā objektā. Tas sāka svilpt un vibrēt, palielinājās un galu galā eksplodēja, izstarojot spožu gaismu, kas momentā pārvērta 23 karavīrus par akmens stabiem.

Tikai divi izdzīvoja – viņi bija mazāk pakļauti eksplozijai.

Pēc notikuma NLO vraks un “pārvērstie” karavīri tika nogādāti slepenā zinātniskās pētniecības institūtā netālu no Maskavas. Tur tika konstatēts, ka vīrieši pārvērtušies vielā, kas identiska kaļķakmenim.

