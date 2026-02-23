“Ja vēlaties…” kara sākumā Lukašenko izteicis Zelenskim visai dīvainu piedāvājumu 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis, kā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā viņam zvanījis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko un piedāvājis uzbrukt Baltkrievijā bāzētai naftas pārstrādes rūpnīcai, vēsta “Unian”.
Intervijā neatkarīgajam Baltkrievija izdevumam “Zerkalo”, Zelenskis paskaidroja, kāpēc tika pieņemts lēmums neatbildēt uz Baltkrievijas aicinājumu, lai gan no tās teritorijas Ukrainā ienāca Krievijas karaspēks un tika izšautas raķetes.
“Atbildot uz maniem vārdiem par to, ka viņi ir agresori un Krievijas sabiedrotie un tiek iesaistīti karā, jo no jūsu teritorijas lido raķetes un ienāk karaspēks, Lukašenko man pa telefonu apgalvoja, ka viņš nekontrolē situāciju, un teica: “Ja vēlaties, varat atriebties, uzbrūkot Mazirai, tur esošajai naftas pārstrādes rūpnīcai.” Mēs ar komandu to apspriedām, visi gribēja atriebties. Bet, manuprāt, Putins to arī gaidīja – lai mēs tajā brīdī uzbruktu. Toreiz viņš ļoti vēlējās, lai baltkrievi varētu ienākt ar saviem karaspēkiem arī no šī virziena,” sacīja Zelenskis.
Prezidents uzsvēra, ka Baltkrievijas bruņotie spēki tajā brīdī nav bijuši ievērojami spēcīgi un nevarēja radīt lielu draudu. “Tomēr mums bija jādomā, kā aizsargāties arī no šīs puses,” piebilda Zelenskis.
Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, krievi iesaistīja Baltkrieviju karā tikai viena iemesla dēļ. “Kad viņi izdarīja spiedienu uz mums austrumos, kur atradās viņu galvenā karaspēka koncentrācija, viņi gribēja izstiept mūsu spēkus gar frontes līniju. Un viena no idejām bija, lai baltkrievi sāktu ienākt Ukrainas teritorijā ar zināmu cilvēkresursu skaitu, lai mūs iebiedētu. Tādā gadījumā mums noteikti būtu jāatbild un jāpārdislocē daļa karavīru. Un tas vājinātu austrumus,” norādīja Zelenskis.
Vienlaikus Zelenskis norāda, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins tagad vienkārši izmanto Baltkrievijas teritoriju.
“Nu, runājot par Lukašenko, es nezinu, vai to var saukt par strupceļu, jo viņš neko nekontrolē un nepieļauj. Viņš domā, ka viņa, teiksim, jaunais posms attiecībās ar amerikāņiem dod viņam kaut kādu imunitāti,” piebilda Zelenskis.
Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, Lukašenko savā valstī nav imunitātes, un tautai ir jāsaprot, ka viņš tiek ievilkts karā.