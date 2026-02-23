“Cik ilgi noturēsim mugurkaulu?” Smiltēns atklāj, kāpēc patiesībā Latvijas amatpersonas neplāno klātienē apmeklēt paralimpiskās spēles 0

16:21, 23. februāris 2026
Jau iepriekš vēstījām, ka Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskās spēles noslēgsies šonedēļ, bet no 5. līdz 16.martam Itālijā stafeti pārņems paralimpiešu olimpiskās spēles, kurās Latviju kopumā pārstāvēs septiņi sportisti.

Latvijas amatpersonas, kuras bija ieļautas Latvijas Olimpiskās komitejas goda viesu sastāvā Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, neplāno klātienē apmeklēt paralimpiskās spēles. To klātienē neplāno darīt ne Ministru prezidente Evika Siliņa (“Jaunā Vienotība” (JV)), ne Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ne izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV)

TV24 raidījumā “Preses klubs”, Saeimas un Nacionālās drošības komisijas sekretārs, LRA valdes priekšsēdētājs, AS valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns, komentējot to, kāpēc amatpersonas nedosies uz paralimpiskajām spēlēm, norāda, ka šajā brīdī jautājums vairs nav par sportu, bet gan par kara noziegumu attaisnošanu.

“Krievija ir līdzdalīga šajās spēlēs – caur savu ietekmi, caur savu mēģinājumu panākt to, ka mēs sākam attaisnot kara noziegumus,” norāda Smiltēns.

Plašāk skaties pievienotajā video.

