“Mums vistu kūts izskatās daudz tīrāka” – vīrietis piedzīvo rūgtu pārsteigumu, ieraugot īrnieku atstāto postažu 0
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis kāda mājas īpašnieka ieraksts, kurā viņš dalās ar nepatīkamu pieredzi, izīrējot savu īpašumu daudzbērnu ģimenei. Ieraksts pāris dienu laikā izpelnījies simtiem reakciju un komentāru, aktualizējot jautājumu par īrnieku atbildību un īpašnieku risku.
Viņš norāda, ka māju nodevis lietošanā bez īres maksas, vienojoties, ka ģimene segs komunālos maksājumus — elektrību, atkritumu apsaimniekošanu un nekustamā īpašuma nodokli — kā arī uzturēs īpašumu kārtībā, taču solīts makā nekrīt.
Vīrietis sociālo tīklu platformā “Facebook” raksta: “Esmu šokēts un nezinu kā rīkoties. Izīrēju māju (pareizāk sakot iedevu lietošanā, īres naudu neprasīju). Ar noteikumu uzturēt māju kārtībā, maksāt par elektrību, atkritumu apsaimniekošanu un NĪN . Kādu laiciņu godīgi maksāja par patērēto elektroenerģiju, bet janvāra beigās par patērēto elektro enerģiju naudu neieveda.
Pats strādāju par tālbraucēju mājās esmu reti. Kad iebraucu savā īpašumā biju vairāk kā šokēts, redzot kāds tas ir palicis. Tam visam papildus ir neapmaksāts elektrības rēķins pāri par 700€. Iespējams ir bojāta arī centrālapkure. Ko darīt ar tādu ģimeni, kurai ir 3 bērni un šādi rīkojas?”
Komentāros viedokļi dalās. Daļa lietotāju aicina vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un bāriņtiesā, lai izvērtētu bērnu dzīves apstākļus. Citi norāda, ka īpašniekam nebija pienākuma uzņemties šādu risku un ka šādos gadījumos svarīgi ir juridiski korekti noformēti līgumi.
“Es sazinātos ar sociālo dienestu un bāriņtiesu, lai izvērtē palikšanu pie šādiem vecākiem. Pirmo reizi redzu ko šādu. Briesmīgi. Kur jūs atrodaties? Neuzņemamies svešu vainu, bet ar tīru sirdi varam padomāt kā mēs katrs varam viens otram palīdzēt. Es piesakos pavasarī palīdzēt īpašumu sakopt, uztaisiet talku apmaiņā pret šašliku,” raksta Solvita.
Tikmēr Simona spriež: “Jūs esat pārliecināts, ka cilvēkiem izīrējāt? Izskatās cūku baram!”
“Tā nav tikai nekārtība-tas ir izdemolēts īpašums!” uzsver Sandra.
Daiga papildina: “Oi, mums vistu kūts izskatās DAUDZ, DAUDZ tīrāka!”
“Man arī ir šāda pieredze. Tāpēc noteikti, vajag cilvēku, kas kontrolē situāciju dzīvoklī, kamēr esat prom. Un līgumu, kas man bija. Var uzspraust kaut kur uz naglas,” ar savu pieredzi dalās Aivija.