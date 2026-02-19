TESTS. Vien 10 jautājumi, uz kuriem varēs atbildēt tikai tie, kas savu bērnību vai dzīvi pavadījuši laukos 0
Ja tu zini, kuriem dzīvniekiem ir tesmenis, kā smaržo siena šķūnis un kā garšo maize ar sviestu un cukuru – apsveicam, tu esi viens no tiem, kas piedzīvojuši aizraujošu bērnību.
Vai esi gatavs pārbaudīt zināšanas šajā lauku dzīves testā?
Kuram no šiem dzīvniekiem nav tesmeņa?
1 no 10