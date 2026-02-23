Bieži vien tiem nemaz nepievēršam uzmanību: 9 simptomi, kas var liecināt par agrīnu diabētu 0
Diabēts ir nopietna slimība, kas var attīstīties pakāpeniski un bez izteiktiem simptomiem saslimšanas sākumposmā. Daudzi cilvēki var piedzīvot agrīnas pazīmes, bet tās neuztvert nopietni. Tomēr savlaicīga šo signālu atpazīšana var būt ļoti svarīga, lai novērstu slimības tālāku attīstību.
Eksperti brīdina – šīs zivis ir īpaši kaitīgas vecāka gadagājuma cilvēkiem
TV24
Tas ir ārkārtīgi kaitīgs ukraiņiem – krievi masveidā sākuši pielietot “Eglīti”
Latvijas sportistiem draudēja sankcijas par “izlēcieniem” – IZM par to neko nezināja 4
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.