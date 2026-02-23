Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus traģiskam ceļu satiksmes negadījumam Siguldas novadā 0
Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Siguldas pagastā, Jūdažos, kurā automašīnai uzbraucot gājējam, gājējs zaudēja dzīvību, vēsta VP sniegtā informācija.
16. februārī ap pulksten 19.20 Siguldas novadā, Siguldas pagastā, Jūdažos, Ezera ielā pretī namam Nr. 3 transportlīdzekļa “BMW” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš mira notikuma vietā.
Policija aicina atsaukties ikvienu, kurš redzēja negadījumu vai var sniegt informāciju, kas palīdzētu noskaidrot precīzus notikuma apstākļus, kā arī aculiecinieku, kurš negadījuma brīdī brauca no Jūdažiem virzienā uz Siguldu un apstājās notikuma vietā, zvanot pa tālruņa numuru 67086661 vai 112.