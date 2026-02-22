Foto: Pexels

Eksperti brīdina – šīs zivis ir īpaši kaitīgas vecāka gadagājuma cilvēkiem 0

LA.LV
20:39, 22. februāris 2026
Veselam Uzturs

Zivis jau izsenis tiek uzskatītas par vienu no veselīga uztura stūrakmeņiem, īpaši senioriem. Tās nodrošina augstas kvalitātes olbaltumvielas, omega-3 taukskābes un virkni vitamīnu, kas ir būtiski sirds, smadzeņu un nervu sistēmas darbībai. Tomēr ar gadiem organismam kļūst grūtāk tikt galā ar lieko sāli un infekciju riskiem, tāpēc nozīme ir ne tikai zivju lietošanas biežumam, bet arī izvēlei.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
TV24
Četru gadu laikā Putins, slēpjot vilšanos, ir sapratis, ka tā bija kļūda, taču viņš to nekad neatzīs
Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Lasīt citas ziņas

Zivis ir bagātas ar D vitamīnu, jodu un omega-3 taukskābēm, kas palīdz uzturēt sirds veselību un kognitīvās funkcijas. Viegli sagremojamās olbaltumvielas veicina muskuļu masas saglabāšanu, kas pēc 60 gadu vecuma kļūst īpaši svarīgi. Regulāra zivju iekļaušana ēdienkartē var stiprināt imunitāti un palīdzēt mazināt oksidatīvo stresu.

Speciālisti iesaka zivis uzturā iekļaut vismaz divas reizes nedēļā, taču vienlaikus uzsver – ne visas zivis ir vienlīdz drošas.

No kādām zivīm labāk izvairīties?

CITI ŠOBRĪD LASA
Sprādzieni Ļvivā sarīkoti Krievijas specdienestu uzdevumā
Kas par spēli! Džeka Hjūza vārti papildlaikā atnes ASV hokejistiem trešo olimpisko čempionu titulu
ASV Slepenā dienesta darbinieki Floridā nošauj bruņotu vīrieti – viņš ielauzās Trampa īpašumā

Lielākais risks saistīts ar zivīm, kas uzkrāj dzīvsudrabu. Šis smagais metāls var negatīvi ietekmēt nervu sistēmu un aknas, bet vecākā vecumā paaugstināts dzīvsudraba līmenis organismā var veicināt dažādas veselības problēmas.

Tāpēc plēsīgām un ilgdzīvojošām zivīm nevajadzētu būt biežai izvēlei senioru uzturā. Pie tām pieder šādas zivis: tuncis, marlīns un zobenzivs, haizivis, karaliskā makrele un oranžā lielgalve.

Speciālists uzsver, ka neregulāra porcija nekaitēs, bet regulāra lietošana ir riskanta.

Seniori bieži saskaras ar paaugstinātu asinsspiedienu un nieru problēmām, tāpēc pārmērīga sāls lietošana ir īpaši bīstama. Marinētas siļķes, anšovi un kūpinātas zivis var saturēt ļoti daudz nātrija uz porciju. Ja viens produkts satur pusi no jūsu dienas sāls devas, tā nav droša izvēle.

Tāpat jāievēro piesardzība, lietojot uzturā jēlas zivis un jūras veltes. Vecākā vecumā pat viegla infekcija var radīt nopietnas sekas, tāpēc labāk izvēlēties termiski apstrādātas zivis.

Kādas zivis izvēlēties pēc 60 gadu vecuma?

Zivīm arī turpmāk jābūt svarīgai senioru uztura sastāvdaļai. Vislabāk izvēlēties liesas un treknas jūras zivis, piemēram, mencu, lasi, sardīnes, svaigas siļķes, kā arī foreli un līdaku. Ir vērts iekļaut arī vienkārši pagatavotas jūras veltes.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Zivis ir labākā horoskopa zīme. Lūk, 10 iemesli, kāpēc ar viņām vērts draudzēties
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Receptes
Zivs galdā, nauda – makā! 5 zivju receptes Jaunā gada mielastam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.