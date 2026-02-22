Eksperti brīdina – šīs zivis ir īpaši kaitīgas vecāka gadagājuma cilvēkiem 0
Zivis jau izsenis tiek uzskatītas par vienu no veselīga uztura stūrakmeņiem, īpaši senioriem. Tās nodrošina augstas kvalitātes olbaltumvielas, omega-3 taukskābes un virkni vitamīnu, kas ir būtiski sirds, smadzeņu un nervu sistēmas darbībai. Tomēr ar gadiem organismam kļūst grūtāk tikt galā ar lieko sāli un infekciju riskiem, tāpēc nozīme ir ne tikai zivju lietošanas biežumam, bet arī izvēlei.
Zivis ir bagātas ar D vitamīnu, jodu un omega-3 taukskābēm, kas palīdz uzturēt sirds veselību un kognitīvās funkcijas. Viegli sagremojamās olbaltumvielas veicina muskuļu masas saglabāšanu, kas pēc 60 gadu vecuma kļūst īpaši svarīgi. Regulāra zivju iekļaušana ēdienkartē var stiprināt imunitāti un palīdzēt mazināt oksidatīvo stresu.
Speciālisti iesaka zivis uzturā iekļaut vismaz divas reizes nedēļā, taču vienlaikus uzsver – ne visas zivis ir vienlīdz drošas.
No kādām zivīm labāk izvairīties?
Lielākais risks saistīts ar zivīm, kas uzkrāj dzīvsudrabu. Šis smagais metāls var negatīvi ietekmēt nervu sistēmu un aknas, bet vecākā vecumā paaugstināts dzīvsudraba līmenis organismā var veicināt dažādas veselības problēmas.
Tāpēc plēsīgām un ilgdzīvojošām zivīm nevajadzētu būt biežai izvēlei senioru uzturā. Pie tām pieder šādas zivis: tuncis, marlīns un zobenzivs, haizivis, karaliskā makrele un oranžā lielgalve.
Speciālists uzsver, ka neregulāra porcija nekaitēs, bet regulāra lietošana ir riskanta.
Seniori bieži saskaras ar paaugstinātu asinsspiedienu un nieru problēmām, tāpēc pārmērīga sāls lietošana ir īpaši bīstama. Marinētas siļķes, anšovi un kūpinātas zivis var saturēt ļoti daudz nātrija uz porciju. Ja viens produkts satur pusi no jūsu dienas sāls devas, tā nav droša izvēle.
Tāpat jāievēro piesardzība, lietojot uzturā jēlas zivis un jūras veltes. Vecākā vecumā pat viegla infekcija var radīt nopietnas sekas, tāpēc labāk izvēlēties termiski apstrādātas zivis.
Kādas zivis izvēlēties pēc 60 gadu vecuma?
Zivīm arī turpmāk jābūt svarīgai senioru uztura sastāvdaļai. Vislabāk izvēlēties liesas un treknas jūras zivis, piemēram, mencu, lasi, sardīnes, svaigas siļķes, kā arī foreli un līdaku. Ir vērts iekļaut arī vienkārši pagatavotas jūras veltes.
