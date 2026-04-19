"Tur nedrīkst iet, mamma kakā!" Bērnu teiktais publiskās vietās liek vecākiem sarkt un bālēt
Bērni ir atklāti – viņi saka, ko domā, un neizliekas. Iespējams, tieši tāpēc mēs viņus tik ļoti mīlam. Taču šai atklātībai ir arī sava cena, reizēm vecākiem nākas sarkt un gribēt ielīst zemē aiz kauna. Tieši ar šādiem gadījumiem soctīklos dalījušies daudzi vecāki.
Sociālo mediju platformā “Threads” Inga aicina citus lietotājus dalīties ar situācijām, kurās bērni pateikuši ko tādu, kas liek gribēt ielīst zemē.
Vecākiem divreiz nav jāsaka, ieraksts pulcējis vairāk nekā 200 komentētāju, kuri apraksta situācijas, kas ir cita par citu amizantākas.
Lūk, dažas no tām, kuras apkopojām:
“Kad meitai bija gadi 4-5, kaut kur bija dzirdējusi vārdu “bomzis”. Mēģināju paskaidrot atbilstoši vecumam – onkulis, kuram nav kur dzīvot, valkā netīras drēbes, nelabi ož un dzer alu. Nākot no pastaigas mājās, pie kāpņutelpas durvīm stāvēja kaimiņš ar alus pudeli, izspūris un netīrās drēbēs (strādā celtniecībā un, visticamāk, bija pēc garas darba dienas). Lieki teikt, ka bērns ar lielu saviļņojumu ļoti skaļi pateica: “Ooo, īsts bomzis.””
“Mūžīgi pirmais nāk prātā par manu māsas meitu! Braucam autiņā, kādi 20 gadi atpakaļ, vasara, karstums! Sēžam, un blakus nostājas sieviete vasarīgā topiņā, paceļ roku un turas pie augšējā stieņa.
Tas arī viss! Nezinu, kura no mums sajutās neērtāk – es vai tā “dārzniece”.”
“Meitai bija ap 2 gadiem, kopā ar vīru pērk “Ikea” podiņu, kad viņa paziņo, ka vajag kakāt, novelk bikses un apsēžas uz sava jaunā Lockig. Vīrs podu tā arī pacēla ar visu kakājošo bērnu, lai kasiere var noskenēt, samaksāja un aiznesa uz tualeti.”
Es ne tikai ielīdu kabatā, bet arī pazudu pogcaurumā. Un dēls, kad bija maziņš, kāzu ceremonijā apklusināja mācītāju ar tekstu: “Viss, es gribu kakāt!””
“Rindā pie kases korpulents vīrietis pirka daudz aliņu. Meita skaļi: “Kas, viņš nesaprot, ka tas ir kaitīgi un paliks vēl resnāks?! Tā taču var nomirt.””
“Vecākais dēls mazs būdams, kādus 3-4 gadus vecs, bija pārņemts ar cilvēku zobiem. Viņš veikalā piegāja klāt darbiniecei un teica: “Parādi zobus! Kāpēc tev nav zobi?” Viņai tiešām nebija zobu.
Otrs gadījums – kad kabīnē mēru šortus, viņam kādi 3 gadi, līdzi kabīnē, skatās un prasa: “Mammu, tu čurāsi?” Smējās arī blakus kabīnēs.”
“Ar vecāko dēlu iegājām Rimčikā. Toreiz viņam bija 4 gadi. Viņš pie kases ļoti skaļā balsī man saka: “Mammu, mēs nevaram nopirkt “Kārums” sieriņus, jo esam bomži?””
“Puikam bija 5 gadi, bijām bērēs, kur apglabāja dēla vecvecmāmiņu. Kad jau noslēguma process, mazais paskaļi iesaucās: “Mammu, tad, kad aizbērs visas smiltis, brauksim mājās? Es gribu kivi.” Lieki piebilst, ka visi, kas dzirdēja, nevarēja noturēt smieklus.”