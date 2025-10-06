Foto. pexels.com/Phyllis Lilienthal

Lidojumu turbulence, kas agrāk bija reta parādība, mūsdienās kļūst arvien biežāka, un to cēlonis ir klimata pārmaiņas. Saskaņā ar Amerikas Ģeofizikas savienības datiem debesis šobrīd ir divreiz “turbulentākas” nekā pirms 40 gadiem.

Eksperti brīdina, ka situācija turpinās pasliktināties, radot ne tikai diskomfortu pasažieriem, bet arī ievērojamas finansiālas un drošības problēmas aviosabiedrībām.

Vēl pirms dažiem gadiem spēcīga lidmašīnas drebēšana lidojuma laikā bija reta. Nelieli satricinājumi notika gandrīz katrā reisā, taču ilgstoša, 10–15 minūšu ilga turbulence, kas izraisīja pat pasažieru izkrišanu no sēdekļiem vai bagāžas nokrišanu, notika ārkārtīgi reti.

Tomēr situācija ir mainījusies. Vietne Flightradar24 ziņo par vairākiem nesenieiem incidentiem: Boeing 777 lidojumā no Jaunzēlandes uz Singapūru saskārās ar tik spēcīgu turbulenci, ka viens pasažieris gāja bojā, bet vairāk nekā 50 guva sagriezumus un lūzumus, jo tika izmesti no sēdekļiem un apkārt lidoja daudzu personīgās mantas.

American Airlines reisā no Floridas uz Ziemeļkarolīnu turbulence izraisīja viena pasažiera samaņas zudumu, stjuarte guva apdegumus no izlijuša karsta ūdens, un pieci pasažieri pēc nosēšanās tika hospitalizēti.

Delta lidojumā no Soltleiksitijas uz Amsterdamu pēkšņas augstuma izmaiņas dēļ katram desmitajam pasažierim bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Redingas Universitātes atmosfēras pētnieks profesors Pols Viljamss BBC sacīja: “Spēcīgas turbulences biežums turpmākajās desmitgadēs varētu dubultoties vai pat trīskāršoties. Pašlaik lidojumos piedzīvojam vidēji 10 minūtes spēcīgas turbulences, bet nākotnē tās varētu ilgt 20 vai pat 30 minūtes.”

