VIDEO. Drebošs un slapjš: saimniece nejauši veļasmašīnā izmazgā savu mājdzīvnieku 0
Kāds mājas kaķis Ķīnā tikai par mata tiesu izdzīvojis pēc tam, kad vairāk nekā 10 minūtes pavadīja veļasmašīnā. Dzīvnieks guva vien nelielus savainojumus, taču notikušais izraisījis plašu sašutumu sociālajos tīklos, kur kaķa saimnieci vaino nolaidībā.
Video, ko decembra sākumā publicēja pati kaķa saimniece, ātri kļuva populārs. Sieviete, kura dzīvo Ķīnas austrumu Dzjansu provincē, stāsta, ka bijusi šokēta, kad, izņemot veļu, pēkšņi atklājusi, ka veļasmašīnā atrodas viņas kaķis.
Kaķis vārdā Dzjiņtjiao visu mazgāšanas programmas laiku – vairāk nekā 10 minūtes – bija atradies veļasmašīnā. Video redzams, kā pilnīgi slapjš un drebošs kaķis streipuļo saimnieces virzienā.
Saimniece atzina, ka nav uzdrošinājusies kaķim pieskarties, jo baidījusies, ka viņš varētu būt nopietni savainots.
Pēc divām dienām sieviete atsāka publicēt video, kuros redzams, ka Dzjiņtjiao ir dzīvespriecīgs un kustīgs.
Izrādījās, ka kaķis guvis tikai nelielus savainojumus ķepās un pilnībā atlabis pēc tam, kad saimniece viņu nosusinājusi un izžāvējusi ar fēnu.
Sieviete solīja, ka turpmāk būs daudz uzmanīgāka, lietojot veļas mašīnu.
Tomēr interneta lietotāji viņu nesaudzēja. Daudzi pārmeta nolaidību, bet daži pat apsūdzēja dzīvnieka ļaunprātīgā izmantošanā.
“Viņa vairākas minūtes redzēja, ka kaķis ir iesprostots veļas mašīnā, bet nesauca veterinārārstu un tikai filmēja, sakot, ka baidās viņam pieskarties. Šādai personai nevajadzētu turēt kaķi,” rakstīja kāds komentētājs.
Citi gan aizstāvēja saimnieci, norādot, ka pieskarties dzīvniekam varētu būt bīstami, ja pastāv iekšēju traumu risks.
Daudzi aicināja kaķi nekavējoties vest uz veterināro klīniku, lai pārliecinātos, ka nav slēptu savainojumu. Sieviete uz šiem komentāriem neatbildēja un nav atklājusi, vai Dzjiņtjiao tomēr tika pārbaudīts pie veterinārārsta.