Sestdien Latvijā būs zema gaisa temperatūra un valsts lielākajā daļā saglabāsies saulains laiks, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā skaidras, mākoņaināks laiks gaidāms Ziemeļkurzemē un valsts ziemeļaustrumu novados. Vietām būs neliels sniegs un sarma.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -21..-28 grādiem, vietām Kurzemē un Vidzemes rietumos – līdz -15..-20 grādiem, bet Kolkasragā – līdz -9 grādiem.

Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -10..-17 grādi, Kurzemes ziemeļos gaiss iesils līdz -7..-10 grādiem.

Rīgā janvāra pēdējā dienā gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem un ar lēnu austrumu vēju. Gaiss naktī atdzisīs līdz -19 grādiem, vietām piepilsētā – līdz -24 grādiem. Dienas vidū temperatūra pakāpsies līdz -11 grādiem.

