Finanšu grūtības un iesaldēti konti: Dzērienu ražotājs “Amber Latvijas balzams” uzsāk tiesiskās aizsardzības procesu 0
Dzērienu ražotājs AS “Amber Latvijas balzams” piektdien Rīgas pilsētas tiesā iesniedzis pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa sākšanai, teikts kompānijas paziņojumā biržai “Nasdaq Riga”.
Pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa sākšanai “Amber Latvijas balzams” iesniedzis, lai restrukturizētu finanšu saistības. Tiesiskās aizsardzības procesa mērķis ir aizsargāt uzņēmuma darbību, vienlaikus sadarbojoties ar kreditoriem ilgtspējīgas finanšu struktūras izveidei, skaidro kompānijā.
“Amber Latvijas balzams” tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums attiecas tikai uz Latvijas uzņēmuma un noliktavu darbību. Grupas tirdzniecības un izplatīšanas sabiedrības citās valstīs šis process neietekmēs, un to darbība turpinās ierastajā kārtībā, piebilsts paziņojumā.
Uzņēmumā norāda, ka lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa iesniegšanu pieņemts pēc “Amber Beverage Group” īpašumu atsavināšanas Krievijā un liela mēroga kiberuzbrukuma, kas bija vērsts gan pret vietējām, gan starptautiskajām darbībām.
Tāpat lēmuma pieņemšanu veicināja izaicinājumi globālajos stipro alkoholisko dzērienu tirgos.
Tiesiskās aizsardzības process nodrošina strukturētu ietvaru visu saistību, tostarp nodokļu parādu, risināšanai, izmantojot restrukturizācijas plānu, ko apstiprina kreditori un tiesa.
Kompānijā atzīmē, ka visas saistības, kas radušās līdz 2026. gada 30. janvārim, atbilstoši regulējumam tiks iesaldētas un tiks risinātas restrukturizācijas plāna ietvaros.
“Amber Latvijas balzams” skaidro, ka tās mērķis ir vienoties ar kreditoriem, tostarp valsts iestādēm, par restrukturizācijas plānu, saskaņot ilgtspējīgu biznesa modeli un iziet no tiesiskās aizsardzības procesa kā stiprākam uzņēmumam.
Uzņēmuma vadība plāno pabeigt plāna izstrādi un apstiprināšanu līdz 2026. gada vidum, ar mērķi iziet no tiesiskās aizsardzības procesa 2027. gada otrajā pusē.
Savukārt “Amber Beverage Group” kā mātes uzņēmumu tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums neietekmē. “Amber Beverage Group” pārdošanas un izplatīšanas darbības visā pasaulē turpinās ierastajā kārtībā.
LETA jau vēstīja, ka 2024. gada jūlijā “Amber Beverage Group” spirta rūpnīca Krievijā tika nacionalizēta, savukārt nākamajā mēnesī uzņēmums piedzīvoja koordinētu kiberuzbrukumu, kura rezultātā uzņēmums uz laiku apturēja darbību.
2024. gadā “Amber Latvijas balzams” apgrozījums bija 78,205 miljoni eiro, kas ir par 20,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga 9,7 reizes un bija 4,088 miljoni eiro.
“Amber Latvijas balzams” ir daļa no starptautiska alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna “Amber Beverage Group”, kas strādā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs un citviet pasaulē.
“Amber Beverage Group” īpašnieks ir miljardieris Jurijs Šeflers. Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 495 660 eiro. “Amber Latvijas balzams” akcijas kotē biržas “Nasdaq Riga” otrajā sarakstā.