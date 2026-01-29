VIDEO. Pasakains skats! Iedzīvotāji aicina izmantot iespēju slidot pludmalē 0
Divi video, kas nesen publicēti vietnē “TikTok”, patīkami pārsteiguši skatītājus – tajos iemūžināti neparasti skati, kā cilvēki slido pa Latvijā esošajām pludmalēm.
Viens video uzņemts Liepājas pludmalē, otrs – Zvejniekciema pludmalē. Abos klipus var redzēt cilvēkus, kuri izmanto iespēju slidot pa pludmali, kamēr jūra aizsalusi un ziema radījusi pasakas cienīgu skatu.
Krista no Liepājas aicina: “Ja vien mājās ir savas slidas, tad paķer un izmanto šo iespēju.”
Savukārt Līga no Zvejniekciema raksta: “Zvejniekciema pludmalē var slidot, jūra labi aizsalusi, un skati pasakaini skaisti.”
Arī citi komentētāji ir sajūsmā par redzēto:
“Ilgi neredzēts skats, superīgi! Pēdējo reizi kaut ko tādu darīju 10, ja ne vairāk, gadus atpakaļ.”
“Vienkārši wow!”
“Superīgi!”
“Pasakaini!”
“Skaisti!”