Foto: Canva

TESTS. Tikai vienkārši jautājumi par un ap Latviju: ja šis būtu eksāmens, kāds būtu tavs vērtējums? 0

kokteilis.lv

Šis nav parasta viktorīna. Šis ir īsts pārbaudījums tavai saiknei ar Latviju. Pārbaudi, vai tavs prāts orientējas Latvijā tikpat labi, cik sirds!

Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
Tautā cienītais aktieris Gundars Āboliņš brīdina par ko aizdomīgu Garciemā 3
Atceries – aknas skaļi nesūdzas! 5 pazīmes, ka kaut kas nav kārtībā ar aknu veselību 1
Lasīt citas ziņas

Ja ne 10, tad vismaz 7 balles vajadzētu iegūt katram, kurš sevi uzskata par īstu latvieti.

Vai dzintars ir Latvijas oficiālais simbols?

1 no 10
TV24
Esam par daudz sacerējušies? Izbijis kapteinis liek aizdomāties, vai tiešām ES karavīri būs gatavi mirt Latvijas vārdā
Atmosfēra ap koncertu “Manai dzimtenei” nokaitēta līdz maksimumam – skaidrības nav, bet biļetes turpina pārdot
“Mēs sagaidām, ka vienošanās tiks īstenota.” Zelenskis paziņojis, ka šāds solis veicina reālu virzību uz kara izbeigšanu
“Tur iekšā esot nevajadzīgas lietas!” Latviete brīdina tautiešus par krāpnieku izsūtītām paciņām
Kokteilis
“Es būšu tava sieva Sindija Endziņa!” Saderinājušies uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne
“Turpiniet sapņot!” Pēc teju 12 stundām parlamentārieši noslēdz ārpolitikas debates
TV24
“Tas ir ārkārtīgi svarīgi!” Asinsspiediens mainās no ķermeņa pozas un pēc ēšanas – kā ar to cīnīties?
Kā piesaistīt veiksmi un bagātību 2026. gadā: rituāli visām zodiaka zīmēm
VIDEO. Pasakains skats! Iedzīvotāji aicina izmantot iespēju slidot pludmalē
“Es personīgi lūdzu…” Tramps apgalvo, ka Putins piekritis pārtraukt apšaudes, bet vai tam tiešām var ticēt?
Redzēji Dāvidu Krūmiņu “somu mežos”? Advokāts skaidro, vai redzēt meklēšanā izsludinātu personu ir noziegums
VIDEO. “Tad ko tur darīs Rinkēvičs un Siliņa? Kopumā ļoti nepieklājīgi tas izskatās.” Politiķi priecāsies Olimpiskajās spēlēs par valsts naudu
Veselam
Tas var šķist dīvaini, bet stāvēšana uz vienas kājas patiesībā var uzlabot veselību
Kokteilis
Sapnī redzēji savu mirušo tuvinieku – par ko šādi sapņi brīdina, un vai ir vērts uztraukties?
Tautā cienītais aktieris Gundars Āboliņš brīdina par ko aizdomīgu Garciemā
“Alga atkarīga no attieksmes.” Ievietotais darba sludinājums daudziem liek klusībā pasmīnēt
Kamēr Zelenskis gatavs sēsties pie viena galda ar Putinu, tikmēr Kremlis runā par prasību pēc “draudzīgas” Ukrainas
TV24
Politologs: Tas ir viens no faktoriem, kas stipri mazina uzticēšanos vēlēšanu rezultātiem
Dānija un ASV atrodas uz pareizā ceļa, bet Grenlandes jautājums joprojām nav atrisināts
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija: Švinka nesaprot, kas notiek nozarē
“Es tepatās vien esmu” – starptautiskā meklēšanā izsludinātais Dāvids Krūmiņš no slēptuves uzrunā sabiedrību
TV24
Klementjevs par Valaini: Rupjš un primitīvs PR, lai piesaistītu sev uzmanību
RAKSTA REDAKTORS
“Omīte 10 gadus pārtrauca strādāt, lai skrietu uz skolu spricēt insulīnu,” Amandas stāsts par neiespējamo diabēta kontroli skolā
Kokteilis
Pēc ilgāka klusuma Kristaps Strūbergs dod par sevi ziņu – viņš atklāj, kur bija pazudis
Aicina veikt pensijas pārrēķinu! VSAA brīdina par telefonkrāpniekiem, kas uzdodas par viņu darbiniekiem
Atceries – aknas skaļi nesūdzas! 5 pazīmes, ka kaut kas nav kārtībā ar aknu veselību
Kremļa kara mašīna sāk buksēt – Krievija nonākusi sarežģītas un ātras izvēles priekšā, variantu nav
FOTO. Tuvākajām naktīm – dzeltenais brīdinājums! Bargās prognozes grasās piepildīties; februāris būs sveloši auksts