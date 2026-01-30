Foto: LETA

9 kļūdas, pērkot lietotu automašīnu: kā izvairīties no iekrišanas slazdā un pārmaksas 0

LA.LV
Praktiski

Lietotas automašīnas iegāde bieži tiek uztverta kā izdevīgs pirkums vai iespēja ietaupīt, taču patiesībā tā var kļūt par dārgu vilšanos. Atšķirība starp veiksmīgu darījumu un zaudējumiem nākamajos gados bieži vien slēpjas nevis automašīnas modelī, bet gan pircēja attieksmē, sagatavotībā un uzmanībā pret detaļām.

Kokteilis
Veiksme finanšu jautājumos: šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji drīzumā sajutīs likteņa dāsnumu
“Lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts.” Atklājas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas
Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
Lasīt citas ziņas

Tas ir fakts – uz karstām emocijām rīkoties nevajag. Emocijas var apmānīt pat vispieredzējušākos cilvēkus. Tā vietā rūpīgi jāveic izvēles process un jāiegādājas uzticama automašīna, lai izvairītos no slēptām problēmām un negaidītiem izdevumiem.

Portāls “motor.es” apkopojis 9 kļūdas, kas vienlaikus ir arī galvenie padomi, kas palīdzēs pieņemt gudru lēmumu, ja esat nolēmis iegādāties lietotu automašīnu. Pievērsiet uzmanību katram posmam – tas pozitīvi atmaksāsies gan domājot par jūsu maciņu, gan par mierīgu un drošu braukšanu nākotnē.

CITI ŠOBRĪD LASA
2024. gadā Latvijā nomira 26 301 cilvēks – atklāts biežākais nāves iemesls
911 audioieraksti atklāj, ar kādām problēmām pirms nāves saskārās “Viens pats mājās” zvaigzne Ketrina O’Hara
Izmisuma manevrs: enerģētikas pamiers atklāj Putina lielāko problēmu

Neticiet tikai reklāmā redzamajām fotogrāfijām

Pirmais kontakts ar potenciālo automašīnu parasti sākas ar spilgtām fotogrāfijām un pievilcīgu aprakstu. Tieši šeit slēpjas viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām. Fotoattēlos nav redzamas korozijas, nelielu avāriju vai nekvalitatīva remonta pēdas. Ja automašīna atrodas citā pilsētā, nevilcinieties pieprasīt papildu fotoattēlus, video un dokumentus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Skrāpis nav pats labākais risinājums! Drošākie paņēmieni, kā ziemā notīrīt automašīnu tā, lai to nesaskrāpētu
“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums
Mājas
Var pamatīgi sabojāt dzīvi: 10 lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu likt “bardačokā”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.