9 kļūdas, pērkot lietotu automašīnu: kā izvairīties no iekrišanas slazdā un pārmaksas 0
Lietotas automašīnas iegāde bieži tiek uztverta kā izdevīgs pirkums vai iespēja ietaupīt, taču patiesībā tā var kļūt par dārgu vilšanos. Atšķirība starp veiksmīgu darījumu un zaudējumiem nākamajos gados bieži vien slēpjas nevis automašīnas modelī, bet gan pircēja attieksmē, sagatavotībā un uzmanībā pret detaļām.
Tas ir fakts – uz karstām emocijām rīkoties nevajag. Emocijas var apmānīt pat vispieredzējušākos cilvēkus. Tā vietā rūpīgi jāveic izvēles process un jāiegādājas uzticama automašīna, lai izvairītos no slēptām problēmām un negaidītiem izdevumiem.
Portāls “motor.es” apkopojis 9 kļūdas, kas vienlaikus ir arī galvenie padomi, kas palīdzēs pieņemt gudru lēmumu, ja esat nolēmis iegādāties lietotu automašīnu. Pievērsiet uzmanību katram posmam – tas pozitīvi atmaksāsies gan domājot par jūsu maciņu, gan par mierīgu un drošu braukšanu nākotnē.
Neticiet tikai reklāmā redzamajām fotogrāfijām
Pirmais kontakts ar potenciālo automašīnu parasti sākas ar spilgtām fotogrāfijām un pievilcīgu aprakstu. Tieši šeit slēpjas viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām. Fotoattēlos nav redzamas korozijas, nelielu avāriju vai nekvalitatīva remonta pēdas. Ja automašīna atrodas citā pilsētā, nevilcinieties pieprasīt papildu fotoattēlus, video un dokumentus.