Foto: LETA/Paula Čurkste

Rēzeknē dzīvoklī atrod pieauguša cilvēka un zīdaiņa līķi 0

LETA
14:35, 30. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Ceturtdien kādā dzīvoklī Rēzeknē atrasti pieauguša cilvēka un mazuļa līķi, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijā (VP).

Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa policisti saņēmuši informāciju, ka Rēzeknē kādas dzīvojamās mājas dzīvoklī konstatēti divu personu – 1991. un 2024. gadā dzimušu – līķi. Policija neatklāj abu cilvēku dzimumu.

Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un likumsargi noskaidros notikušā apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, to laikā tiks skaidroti abu personu nāves cēloņi.

Sākotnējā informācija neliecinot par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā.

