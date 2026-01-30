Trampa saņēmusi Putina atbildi par nolaupītajiem ukraiņu bērniem 0
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa ir atklājusi Krievijas diktatora Vladimira Putina atbildi uz viņas lūgumu atgriezt ukraiņu bērnus mājās. Par to ziņoja RBC-Ukraina, pamatojoties uz viņas interviju šovā “Rīts ar Mariju” kanālā Fox Business.
Pēc Trampas teiktā, Putins atbildēja uz viņas vēstuli, kurā apsprieda ukraiņu bērnu atkalapvienošanos ar viņu vecākiem. Turklāt viņa ziņoja, ka ASV pārstāvis šajā jautājumā pastāvīgi sazinās ar Krievijas pusi. “Jā, viņš atbildēja. Es saņēmu vēstuli no viņa. Mans pārstāvis sazinās ar Krievijas pusi, un mēs turpinām strādāt, lai bērnus atkal apvienotu ar viņu ģimenēm,” sacīja ASV pirmā lēdija.
Trampa arī uzsvēra, ka šī tēma viņai ir īpaši svarīga. Pēc Amerikas Savienoto Valstu pirmās lēdijas domām, visvērtīgākais šajā darbā ir redzēt bērnu un viņu vecāku laimi pēc atkalapvienošanās.
“Ikviens vēlas būt kopā ar savu bērnu. Es ceru, ka drīz mēs atkal varēsim runāt par lieliem panākumiem,” viņa noslēdza interviju.
Bērnu izvešana no Ukrainas kara sākumā bija viens no iemesliem, kāpēc Starptautiskā Krimināltiesa Hāgā izdeva apcietināšanas orderus Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un Krievijas bērnu tiesību komisārei Marijai Ļvovai-Belovai. Ir zināms, ka kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma 2022. gada februārī okupanti ir piespiedu kārtā aizveduši no Ukrainas vairāk nekā 19 500 bērnu.
Tikai nedaudz vairāk nekā tūkstoš cilvēku izdevās atgriezties dzimtenē, un pārējie joprojām atrodas Krievijas kontrolē vai deportācijas apstākļos.
Atgādinām, ka jūlijā Amerikas Savienoto Valstu pirmā lēdija nosūtīja vēstuli Putinam, kurā viņa aicināja aizsargāt uz Krieviju deportētos Ukrainas bērnus. Tāpēc viņa sazinājās ar Kremļa vadītāju, lai bērnus atgrieztu Ukrainā.
Atgādinām, ka decembrī septiņi ukraiņu bērni tika atgriezti dzimtenē no Krievijas. Tas notika ar Amerikas Savienoto Valstu pirmās lēdijas Trampa kundzes palīdzību.