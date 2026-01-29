Esam par daudz sacerējušies? Izbijis kapteinis liek aizdomāties, vai tiešām ES karavīri būs gatavi mirt Latvijas vārdā 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atvaļināts Latvijas Bruņoto spēku kapteinis Raivis Ušackis pauž viedokli par Latvijas aizsardzības spējām iespējama iebrukuma gadījumā.
Viņš norāda, ka ir svarīgi saprast, kuri no Eiropas Savienības karavīriem brauks mirt Latvijas teritorijā. “Vai mēs ticam, ka tagad brauks šeit Eiropas Savienības karavīri un kritīs par Latvijas brīvību?” jautā Ušackis. Viņaprāt, Latvijā, runājot par aizsardzību, ir jānolaižas pašmāju līmenī un vēl vairāk jāpievērš uzmanība aizsardzībai. Ušackis teic, ka lielākā problēma ir cilvēki – karavīri.
