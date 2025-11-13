TV24 ēterā skatāms satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” 0
No 6. augusta TV24 ēterā atgriezies raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klintsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.
Astotajā jeb noslēdzošajā šīs sezonas raidījumā tika diskutēts par ārkārtīgi būtisku tēmu – par drošību uz ceļa sezonas tumšajā laikā.
“Uz asfalta vajag apmēram kādus 27 metrus, lai tu dabūtu auto mierā, ekstrēmi bremzējot, tāds normāls ikdienas apstāšanās attālums ir apmēram 50 metri. Ja mums ir apledojis ceļš, tad saķeres koeficients mums samazinās pat 4 līdz 5 reizes, līdz ar to attiecīgi pagarinās arī bremzēšanas ceļš. Var gadīties tā, ka vajadzīgi pat 100 vai vairāk metri, lai auto apturētu. Ziemā viss ir jādara laicīgi, un jāietur lielāka distance,” raidījumā skaidro Ceļu Satiksmes drošības direkcijas (CSDD) satiksmes drošības eksperts.
Viņš arī norāda, ka riepām, kas šobrīd tiek uzliktas automobilim, ir jābūt vismaz 6 mm. “ja riepai tagad, uzliekot to virsū ir vismaz 6 mm, tad līdz pavasarim to nobraucot tai būs jau 4 mm, 4 mm ir robeža, kad policists jau var teikt, ja ir zem 4 mm, tad tev pienākas sods. Tāpēc šajā brīdī jākoncentrējas uz 6 mm, jo pavasarī jau būs tie 4 mm,” norāda O. Irbītis.
Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.