Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Paula Čurkste/LETA

TV24 ēterā skatāms satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” 0

LA.LV
17:45, 13. novembris 2025
Ziņas

No 6. augusta TV24 ēterā atgriezies raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klintsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Izskats ir maldīgs: cilvēki, kas dzimuši šajos četros datumos, vienmēr izskatīsies jaunāki nekā viņi patiesībā ir
“Viena no pretīgākajām iestādēm Latvijā!” Klienti šūmējas par pasniegtā ēdiena kvalitāti populārā picērijā Latvijā 48
Kokteilis
Ralfs Eilands atklāj kopā ar Lauri Reiniku ilgi glabātu noslēpumu 1
Lasīt citas ziņas

Astotajā jeb noslēdzošajā šīs sezonas raidījumā tika diskutēts par ārkārtīgi būtisku tēmu – par drošību uz ceļa sezonas tumšajā laikā.

“Uz asfalta vajag apmēram kādus 27 metrus, lai tu dabūtu auto mierā, ekstrēmi bremzējot, tāds normāls ikdienas apstāšanās attālums ir apmēram 50 metri. Ja mums ir apledojis ceļš, tad saķeres koeficients mums samazinās pat 4 līdz 5 reizes, līdz ar to attiecīgi pagarinās arī bremzēšanas ceļš. Var gadīties tā, ka vajadzīgi pat 100 vai vairāk metri, lai auto apturētu. Ziemā viss ir jādara laicīgi, un jāietur lielāka distance,” raidījumā skaidro Ceļu Satiksmes drošības direkcijas (CSDD) satiksmes drošības eksperts.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mani laikam gribēja nolaupīt.” Ziepniekkalnā svešs vīrietis ar sarkanu busiņu mēģina aizvilināt bērnu
Bez sniega un bez peļņas: Latvijas slēpošanas trases cīnās par izdzīvošanu?
“Labākā tēva balva ir Vilim Krištopanam, kuram svarīgāk par meitas sišanu…” Deputāta meita atklāti dalījusies stāstā par piedzīvoto vardarbību attiecībās

Viņš arī norāda, ka riepām, kas šobrīd tiek uzliktas automobilim, ir jābūt vismaz 6 mm. “ja riepai tagad, uzliekot to virsū ir vismaz 6 mm, tad līdz pavasarim to nobraucot tai būs jau 4 mm, 4 mm ir robeža, kad policists jau var teikt, ja ir zem 4 mm, tad tev pienākas sods. Tāpēc šajā brīdī jākoncentrējas uz 6 mm, jo pavasarī jau būs tie 4 mm,” norāda O. Irbītis.

Pilns raidījuma ieraksts

Raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” TV24 ēterā skatāms katru otro trešdienu plkst.20.30. Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tas parastais Bauskas iedzīvotājs tāpat paliks lielākais cietējs,” Gulbis par neatrisināto pārtikas preču cenu kāpumu Latvijā
TV24
Dronu operatoru pilotprojektu absolvējuši 28 jaunieši
TV24
Ministrs: Ja nebūtu atslēgušies no BRELL, ukraiņu triecienus pret Krievijas energosistēmu izjustu arī Latvijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.