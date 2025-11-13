Dronu operatoru pilotprojektu absolvējuši 28 jaunieši 0
Šogad dronu operatoru programmu apguvuši 28 valsts aizsardzības mācības izglītojamie. Jaunsardzes centra direktors, NBS pulkvedis Valts Āboliņš TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta, ka šogad plānots projektu paplašināt no dronu operatoriem līdz dronu tehniķiem, jo ir svarīgi prast ne tikai dronu vadīt, bet arī to salikt un programmēt.
Aizvadītajā vasarā Jaunsardzes centrs pirmo reizi organizēja specializētu bezpilota gaisa kuģu (dronu) operatoru nometni, kurā piedalījās valsts aizsardzības mācības (VAM) izglītojamie no dažādām Latvijas skolām. Nometnes mērķis bija sniegt jauniešiem gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas dronu izmantošanā mūsdienu drošības vidē, kā arī apgūt lidošanas pamatprincipus, drošības prasības, dokumentācijas sagatavošanu un iepazīties ar nacionālo un NATO normatīvo regulējumu bezpilota gaisa kuģu jomā. Jaunsardzes centra direktors, NBS pulkvedis Valts Āboliņš šo pilotprojektu vērtē kā veiksmīgu un sola, ka tam sekos citas nometnes ar lielāku dalībnieku skaitu. “Programmu pabeidza 28 dalībnieki, palielinām tagad stundu skaitu valsts aizsardzības mācībā ar mērķi veicināt interesi par droniem. Vasarās organizēsim dronu nometnes – varbūt tā būs viena, varbūt divas. Projekts ir jāpaplašina no dronu operatoriem līdz dronu tehniķiem, jo ir svarīgi prast ne tikai ar dronu operēt, bet arī to salikt un programmēt,” piebilst Jaunsardzes vadītājs.
Viņš arī pozitīvi vērtē valsts aizsardzības mācību priekšmeta ieviešanu skolās. Toreiz, 2018.gadā, kad programma tika izveidota, tā bijusi diezgan militarizēta, jo nebija valsts aizsardzības dienesta. Tagad plānots, ka VAM fokuss tiks mainīts no militarizētā uz valstisko, patriotisko apziņu. “Šaušanas mācību gan mēs atstāsim, jo tas ir tas, kas jauniešus piesaista, arī orientēšanās pamati jāapgūst, lai zinātu, kur iet ar kompasu un karti, bet ir vairāk jārunā par vērtībām, jo svarīgi ir ne tikai mācēt šaut, bet zināt arī – uz kuru pusi šaut.”