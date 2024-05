Foto: Edijs Pālens/LETA

Ukrainai ir tiesības dot triecienus mērķiem Krievijā, atzīst Latvijas ārlietu ministre







Ukrainai ir tiesības izmantot Rietumu piešķirtos ieročus triecieniem Krievijas teritorijā, atzinusi Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže.

Intervijā ukraiņu žurnālistam Serhijam Sidorenko, ko otrdien publicējis tīmekļa izdevums “European Pravda”, Braže izteikusies, ka Ukrainai nepieciešama ne tikai zenītartilērija un munīcija, bet arī tālas darbības rādiusa ieroči.

Uz žurnālista precizējošo jautājumu, vai tie nepieciešami arī triecieniem Krievijas teritorijā, viņa atbildēja apstiprinoši: “Arī Krievijas teritorijā, no kuras Krievija uzbrūk Ukrainai, jo to nosaka starptautiskās tiesības. Jūs drīkstat veikt triecienu [mērķiem] ne tikai Ukrainas suverēnajā teritorijā, bet arī tām vietām, no kurām Krievija uzbrūk.”

Ministre atkārtoti uzsvēra, ka ukraiņiem ir tiesības izmantot prettriecieniem Krievijai visus tiem piegādātos ieročus, tai skaitā iznīcinātājus F-16, tālas darbības rādiusa lidrobotus un raķetes ATACMS.

“Ja Krievija uzbrūk Ukrainai, Ukrainai ir tiesības dot prettriecienu,” norādīja Braže.

Uz jautājumu, vai varētu mainīties pašreizējie rietumvalstu nosacījumi, kas liedz izmantot Rietumu ieročus ārpus Ukrainas teritorijas, ministre atbildēja, ka tie varētu manīties.

Viņa piebilda, ka ir jau valstis, kas ieročus piegādā bez šādiem nosacījumiem.

“Ne viss tiek izteikts skaļi, un zināmos brīžos labāk, ka tas netiek teikts skaļi, taču ir efekts kaujas laukā,” atzina Braže.

Uz žurnālista jautājumu, vai Krievija apstāsies Ukrainā, viņa atbildēja, ka “Krievijai ir jāapstājas Krievijā”.

“Nav runa par [Krievijas] apturēšanu Ukrainā. Krievija ir jāpadzen no Ukrainas,” uzsvēra ministre.