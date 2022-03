Ukrainas spēki notriekuši Krievijas kara lidmašīnu un četrus helikopterus

Ukrainas spēki sestdien Mikolajivas apgabalā notriekuši vienu Krievijas kara lidmašīnu un četrus helikopterus, ziņo amatpersonas.

Mikolajivas apgabala administrācijas vadītājs Vitālijs Kims savā “Telegram” kanālā nopublicējis divus video, no kuriem vienā redzama degoša notriektā lidmašīna, bet otrā – sagūstītais pilots.

#Russian plane shot down over #Nikolaev , pilot captured. pic.twitter.com/cmfl0depwf

The first video with the captured pilot over #Nikolaev pic.twitter.com/tg2SD57rax

