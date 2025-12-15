Auto tehniskā gatavība ziemai pieklibo: pārbaudes Baltijā atklāj galvenos trūkumus 0
Šoruden aizvadītājās “Drošas Braukšanas Skola” un “Circle K” bezmaksas auto pārbaudēs atklāti vairāki izaicinājumi, kas liecina – daudzi transportlīdzekļi joprojām nav pietiekami sagatavoti ziemas sezonai. Pārbaudot 501 automašīnu Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, fiksēts, ka virknei auto nepieciešama tehniskā uzmanība, īpaši jomās, kas ietekmē redzamību un iespēju iedarbināt auto īpaši zemas temperatūras apstākļos.
Pārbaudes atklāja, ka katram trešajam automobilim akumulatora uzlādes līmenis bija zem noteiktajiem rādītājiem. “Ja akumulators ir jauns, uztraukumam nav pamata, bet, ja akumulators ir vecāks, karstuma vai aukstuma ietekmē tā uzlādes līmenis var ātri pazemināties. Novecojuša vai bojāta akumulatora izmantošana ir ne tikai neizdevīga un neērta, bet pat bīstama, tāpēc ziemas sezonā īpaši būtiski ir nepieļaut akumulatora izlādēšanos līdz 30 %,” skaidro Jānis Vanks, “Drošas Braukšanas Skola” direktors.
Tāpat, gatavojoties ziemas sezonai, autovadītāji nav paguvuši pienācīgi pievērst uzmanību redzamībai satiksmē – katrs ceturtais pārbaudītais auto nebija aprīkots ar ziemas vējstikla mazgāšanas šķidrumu, savukārt 12 % bija nepieciešama lukturu vai spuldžu nomaiņa.
Riepu stāvoklis Baltijā: Lietuva līderos, Igaunija atpaliek
Šogad pirmo reizi auto tehniskās pārbaudes norisinājās visās trīs Baltijas valstīs, kopumā apsekojot 831 automašīnu: auto pārbaudēs Latvijā tika apsekota 501 automašīna, Lietuvā – 230, savukārt Igaunijā – 100.
Lielākajai daļai Lietuvas autovadītāju (95 %) automašīnas bija aprīkotas ar tehniskajām prasībām atbilstošām riepām, un tikai 5 % gadījumu riepas bija tuvu nodiluma robežai vai jāmaina. Savukārt Igaunijā situācija ir sliktāka – gandrīz trešdaļai pārbaudīto auto (26 %) tika konstatēts neatbilstošs riepu stāvoklis, un speciālisti ieteikuši tās nomainīt.
Latvijas autovadītāji ziemai gatavi
Latvijā uzmanība tika pievērsta riepu atbilstībai ziemas sezonas prasībām. Kopumā 79 % autovadītāju jau bija uzstādījuši ziemas riepas ar protektora dziļumu vismaz 5-7 mm vai lielāku. Savukārt 13 % pārbaudīto auto riepu protektora līmenis bija 4-5 mm, kas šī gada sezonai vēl ir atbilstoši, bet nākamajā – riepas noteikti būs jāmaina. Neliela daļa (8 %) apsekoto auto Latvijā ziemas riepu protektora līmenis bija zem pieļaujamās 4 mm atzīmes, kas aukstuma un sniega apstākļos apdraud autovadītāja un citu satiksmes dalībnieku drošību, tāpēc obligāti ir jāmaina.
“Autovadītāji paši ļoti vienkārši var pārliecināties, vai riepas joprojām atbilst ziemas prasībām – tam nav vajadzīgi speciāli instrumenti. Pietiek izmantot divu eiro monētu: ja, to ievietojot protektorā, riepas dziļums pārsniedz monētas sudraboto maliņu, riepa joprojām ir darba kārtībā. Ja sudrabotā daļa paliek redzama – riepas ir nolietotas un ieteicams tās mainīt pēc iespējas drīzāk,” iesaka Jānis Vanks.
Automašīnas lukturi bieži atstāti novārtā
Lietuvā un Igaunijā aptuveni ceturtdaļa automašīnu īpašnieku nebija pienācīgi parūpējušies par apgaismojuma tehnisko stāvokli. Latvijā šādas problēmas atklātas tikai 12 % pārbaudīto auto.
“Tumšajā laikā tieši apgaismojuma kvalitāte ir viens no nozīmīgākajiem drošas braukšanas priekšnosacījumiem, tādēļ līdz ar ziemas riepu nomaiņu tikpat svarīgi ir pārbaudīt lukturu stāvokli,” norāda Jānis Vanks.
Viņš uzsver, ka pozitīvi vērtējama autovadītāju vēlme izmantot iespēju auto stāvokli pārbaudīt bez maksas, jo tas ļauj savlaicīgi novērst automašīnas defektus, kas potenciāli var radīt bīstamas situācijas satiksmē.
Bremzes darba kārtībā – kritisks drošības faktors
Igaunijā visbiežāk konstatētās problēmas saistītas ar auto bremžu stāvokli – vairāk nekā pusei jeb 54 % automašīnu tika rekomendēts vai obligāti nepieciešams bremžu sistēmu remonts. Tas ir īpaši kritiski ziemas apstākļos, kad ceļi ir slideni, bremzēšanas ceļš kļūst ievērojami garāks un situācijas uz ceļa – neprognozējamākas. Nolietoti bremžu kluči, diski vai nevienmērīga bremzēšana var nozīmēt, ka auto nespēj savlaicīgi apstāties un slīd, radot augstu sadursmju risku.
Kvalitatīva degviela palīdzēs izvairīties no dzinēja problēmām
“Circle K Latvia” degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs atgādina, ka ziemas sezonā ne tikai jārūpējas par auto tehnisko stāvokli, bet kvalitatīvu degvielu, kas pasargā auto dzinēju un optimizē tā veiktspēju.
“Lai ūdens degvielas sistēmā nesāktu veidot koroziju, ziemā nesasaltu un neapturētu dzinēja darbību, bākā degvielai jābūt vairāk par pusi. Papildus tam vēsā laikā dzinēja iedarbināšanu atvieglos degvielas kvalitāti uzlabojošas piedevas, piemēram, cetāna uzlabotāji,” skaidro Gatis Titovs.