Kā tas attieksies uz dīzelīšiem? ES negribīgi atkāpjas no stingrā zaļā kursa auto elektrifikācijā 6
ES ir apstiprinājusi, ka vēlas mīkstināt savu 2035. gada aizliegumu pārdot jaunas benzīna vai dīzeļdegvielas automašīnas, pakļaujoties spēcīgajam spiedienam no autobūves nozares un vairāku ES dalībvalstu, tostarp Vācijas un Itālijas, līderu puses.
Kā raksta The Guardian, Eiropas klimata komisārs Vopke Hekstra šo priekšlikumu raksturoja kā “abpusēji izdevīgu” situāciju gan patērētājiem, gan rūpniecībai, kas ar virkni “burkāna un pātagas” pasākumu notur Eiropu uz elektrifikācijas kursa.
Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ražotājiem bija pienākums nodrošināt, lai līdz 2035. gadam 100% no saražoto vieglo automašīnu un furgonu emisijas būtu nulle.
Eiropas Komisija tagad ir ierosinājusi samazināt šo rādītāju līdz 90%, kas ļautu turpināt ražot daļu no elektrotīkla uzlādējamu hibrīdautomobiļu, tāpat arī auto ar iekšdedzes dzinējiem vēl pēc 2035. gada.
Izmantojot “burkāna un pātagas” pieeju, kā raksta medijs, atlikušie 10% no montāžas līnijas produkcijas, kas nav oglekļa neitrāla, būs jākompensē ar citiem videi draudzīgiem pasākumiem rūpnīcās, tostarp Eiropā ražota videi draudzīga tērauda izmantošanu vai biodegvielas izmantošanu neelektriskos transportlīdzekļos.
Ilgtspējīga transporta komisārs Apostolos Tzitzikostas sacīja: “Tas dod tirgum un patērētājam brīvību izlemt, kuru tehnoloģiju viņi vēlas izmantot.”
Nozares komisārs Stefans Sežurnē atzinis, ka Eiropā nozare saskaras ar trim izaicinājumiem: konkurenci no Ķīnas, pieprasījuma krīzi un lēnu tehnoloģiju attīstību.
Priekšlikumi, kuriem nepieciešams ES valdību un Eiropas Parlamenta apstiprinājums, ir bloka lielākā atkāpšanās no zaļās politikas, kas īstenota iepriekšējo piecu gadu laikā. Idejas pretinieki atzīst, ka paziņojums ir trieciens Eiropas elektrifikācijas ceļam.
Greenpeace UK politikas direktors Duglass Pars mudinājis britu premjeru Kīru Stārmeru nesekot šim piemēram. “Apvienotā Karaliste nedrīkst pievienoties Eiropai šajā ekonomiskās pašsabotāžas aktā,” viņš teica.
Greenpeace Vācijas izpilddirektors Martins Kaizers šo plānu raksturoja kā “agrīnu Ziemassvētku dāvanu Ķīnas elektroautomobiļu ražotājiem”.
Līdz 2035. gadam mazo elektroautomobiļu ražotāji saņems “superkredītus”, kas ļaus viņiem uzkrāt papildu oglekļa kredītus savām rūpnīcām, skaidrots rakstā. ES patērētāju organizāciju organizācija BEUC atzinīgi vērtē centienus laist tirgū mazos elektriskos transportlīdzekļus, norādot, ka hibrīdautomobiļi par 40 000 eiro “lielākajai daļai mājsaimniecību nebūt nav nereāla iespēja”.
Komisija arī ierosina atvieglot mērķus elektriskajiem furgoniem, samazinot prasības par oglekļa emisiju samazinājumu no 50% līdz 40%.
Lēmumu, kas pēdējās dienās tika plaši gaidīts, jau ir nosodījusi Eiropas Parlamenta Zaļā partija, kas ir paziņojusi, ka tas ir uzskatāms par Eiropas emisiju samazināšanas pamatlikumdošanas izķidāšanu”.