“Priekšējā sēdekļa teorija” atklāj, ko jūsu tuvinieki patiesībā domā par jums 0
Viena no bērnības klasikām – cīnīties ar brāli par vietu automašīnas priekšā blakus tētim vai mammai. Bet kā tas mainās izaugot? Kādas ir jūsu domas, vai ir svarīgi, kurš automašīnā sēž priekšā?
Pēc simtiem cilvēku domām, atbilde ir pārliecinoši jā! Jautājums par to, kuram kur jāsēž automašīnā, regulāri izraisa cilvēku domstarpības, ja runa ir par partneriem un radiniekiem, vēsta medijs Metro.co.uk.
Kāda sieviete izraisīja plašu diskusiju internetā, vaicājot, kam jāsēž automašīnas priekšā – jūsu partnerim vai vecākam?
Sieviete stāsta, ka vienmēr piedāvā sēdēt priekšā savai vīramātei, bet viņa vienmēr atsakās un apsēžas aizmugurē. Tomēr viņas vīratēvs vienmēr bez vilcināšanās ieņem priekšējo sēdekli.
Vēl kāds vīrietis vaicāja, vai viņa draudzenei vienmēr jāsēž viņam blakus, kad viņš vada automašīnu – arī tad, kad viņi brauc ar viņa mammu?
Komentāru sadaļas pie šāda veida jautājumiem ir diezgan karstas. Daži apgalvo, ka partneriem vienmēr jāsēž kopā priekšā, jo viņiem ir prioritāte. Tomēr citi apgalvo, ka cieņas dēļ priekšā vienmēr vajadzētu sēdēt vecāka gada gājuma cilvēkiem jeb konkrēti – vecākam.
Šim jautājumam pievērsta plašāka uzmanība arī video platformā “TikTok”. Kāds vīrietis uzrunāja uz ielas vīriešus, vaicājot, vai priekšā jāsēž viņa mammai vai sievai. Un katrs vīrietis, ar kuru viņš runāja, atbildēja, ka dotu vietu savai mammai.
Ko saka eksperti?
Eksperti norāda, ka daudziem cilvēkiem sēdēšana priekšējā sēdeklī nozīmē, ka esat otrais pilots jeb otrais komandieris aiz vadītāja.
“Runa nav par pašu sēdekli, bet gan par to, ko sēdeklis pārstāv,” norāda kāds eksperts.
Tāpēc nav brīnums, ka vieta, kur jūs sēžat automašīnā, kaut ko pasaka par cieņu pret jums jūsu attiecībās un to, cik nopietni jūs uztver kā partneri.
Taču, ja runa ir par izvēli sev blakus priekšā apsēdināt mammu – sievām tas būtu jāpieņem un jāuztver kā pieklājīgs žests.