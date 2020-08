Digitālās inovācijas centra iniciatīva Eiropā tiks atbalstīta gan no valsts, gan no Eiropas. Šī iniciatīva paredz to, ka uzņēmējs, kuram ir nepieciešamība kaut ko digitalizēt, mainīt savu ikdienu, tad viņam būs mentori vai pavadoņi, kas atbilstoši konkrētai vajadzībai piesaistīs nepieciešamos ekspertus un palīdzēs iziet visu to ceļu, līdz pat tam, ka tas risinājums ir iedzīvojies uzņēmumā, “RīgaTV 24” raidījumā “Digitālais ceļvedis” stāsta Gatis Ošs, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera valdes priekšsēdētājs.

Ošs atzīmē, ka parasti to sāk ar apmācību, testēšanu, pielāgošanu, finansējuma piesaisti.

Tā, pēc Oša teiktā, ir būtiskākā izmaiņa, proti, ka būs viens pieturas punkts, uz kuru atnākt un saņemt palīdzību. Pašam nebūs jāmeklē “džungļos”, kuros cilvēks nereti pazūd.

Raidījuma cikls #DIGITĀLAIS CEĻVEDIS ir kā gids mazajiem un vidējiem uzņēmumiem digitālo pārmaiņu ceļā.

Latvija ir unikāla ar to, ka jau šobrīd valstī visiem ir pieejama pilnvērtīga infrastruktūra taču valda plaisa starp ļoti augstu tehnoloģiju pieejamību, bet relatīvi vāju spēju šīs priekšrocības izmantot.

Galvenie izaicinājumi nākamajiem septiņiem gadiem, balstoties uz Eiropas Komisijas iniciatīvu pasaules līmenī un vietējā tirgū, ir tieši uzņēmējdarbības digitalizācija, kā arī arvien lielāka moderno tehnoloģiju ietekme mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei un konkurētspējas stiprināšanai.

Raidījuma cikla #DIGITĀLAISCEĻVEDIS pirmajā raidījumā par digitalizāciju kā uzņēmdarbības virzītājspēku diskutēs Gatis Ošs, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera Valdes priekšsēdētājs, Evita Feldberga, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore un Aigars Ruņģis, Valmiermuižas alus darītavas saimnieks.

