Vācijas Hamburgas lidostā apturēti visi lidojumi, jo saņemti draudi par uzbrukumu lidmašīnai, kas ielidoja no Teherānas, paziņojusi lidostas preses pārstāve.

Visi 198 pasažieri un 16 apkalpes locekļi ir atstājuši lidmašīnu un viņiem tiek veiktas drošības pārbaudes atsevišķā zonā. Arī aviolaineris un bagāža tiek pārmeklēti, paziņoja policija.

Lidostā kopš plkst.12.40 pēc vietējā laika (13.40 pēc Latvijas laika) neviena lidmašīna nav nolaidusies vai pacēlusies. Lidmašīna no Irānas ielidoja Hamburgas lidostā plkst.12.20 pēc vietējā laika (13.20 pēc Latvijas laika).

Policija saņēma e-pasta vēstuli ar draudiem uzbrukt lidmašīnai no Teherānas un uztvēra šos draudus ļoti nopietni, paziņoja policijas preses pārstāvis.

