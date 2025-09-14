Vācu analītiķis atmasko agresorvalsts interesi par Suvalku koridoru: “Zapad-2025” ir tikai aizsegs 0
Krievija un Baltkrievija sākusi kopīgās militārās mācības “Zapad-2025”, kuru galvenie manevri notiek Baltkrievijā, taču ne tikai tur. Vācu izdevuma Bild analītiķis Julians Repke (Julian Röpcke) uzskata, ka šajās mācībās tiek trenēts Suvalku koridora sagrābšanas scenārijs.
“Salīdzinoši nelielais iesaistīto karavīru skaits nenozīmē, ka manevri ir mazāk bīstami. Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko izstrādā trīs jaunas kopīgas kara stratēģijas pret Rietumiem,” viņš raksta.
Mācību centrālais elements ir jauno vidējās darbības raķešu “Oresņik” kodoltrieciena imitācija pret Rietumiem. Pēc analītiķa domām, šī daļa kalpo tikai vienam mērķim – iebiedēt Baltkrievijas kaimiņus.
Oficiāli mācībās tiekot pārbaudītas darbības aizsardzības kaujā, ienaidnieka sakaušanā un valsts teritoriālās vienotības atjaunošanā, taču Repke uzsver, ka, pēc Krievijas propagandas izteikumiem, šī aizsardzības operācija notikšot arī Kaļiņingradas apgabalā un ap to.
“Lai “aizsargātu” Kaļiņingradu, Krievijas armijai būtu jāpārvietojas no Baltkrievijas caur tā dēvēto Suvalku koridoru. Vienkāršiem vārdiem: Krievija it kā trenējas aizsargāt Kaļiņingradu, bet patiesībā gatavojas uzbrukumam NATO,” brīdina analītiķis.
Trešā mācību daļa oficiāli veltīta darbībām pret ienaidnieka aģentiem un diversantiem. Pēc Repkes domām, tas nozīmē treniņu opozīcijas apspiešanai Baltkrievijā un sabotāžas operācijām pret NATO.
Viņš arī atzīmē, ka dronu ielidošana Polijā tikai apstiprina, ka Krievija šīs mācības uztver kā daļu no hibrīdkara pret Eiropu un Rietumiem.
Ukrainas izlūkdienesta dati liecina, ka Krievijas armijā strauji pieaug Baltkrievijas pilsoņu skaits: ja 2022. gadā līgumu par dienestu parakstīja vien seši baltkrievi, tad 2025. gadā – jau vairāk nekā tūkstotis, un katrs piektais no viņiem ir kritis karā.