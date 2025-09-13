Analītiķiem ir diezgan pārliecinošs viedoklis, kādu uzdevumu Krievijas droni veica Polijā 0

17:52, 13. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Starptautiskie analītiķi, vērtējot situāciju Polijā, ir pārliecināti, ka Krievijas droni veica izlūkošanu, jo dronos tiek fiksētas Polijas SIM kartes. Uz šīs varbūtības iespēju norāda punkti, kur tika pamatīti bezpilota lidaparāti: tas ir šosejas, pierobežas zona un aizsardzības objekti.

Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Jānis Sladiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, pievienotajā video attēlotajā kartē uz Belajas Podlaskas-Parčevas līnijas vienlaikus nokrita 5 droni. Tā nav tikai pierobežas zona ar Baltkrieviju, tā ir arī trīs šoseju šķērsošanās vieta.

Tāpat dronu grupa tika fiksēta uz ziemeļiem no Ļubļinas, kā arī pagabalā, kas pazīstams ar saviem aizsardzības uzņēmumiem — Staļnaja vola. Vēl viena grupa virzījās uz rietumiem no Bjalistokas, bet viens tika atrasts pat pie Lodzas.

Tiek pieņemts, ka krievi varēja izspiegot arī Polijas armijas stratēģiskos objektus.

Jau iepriekš vēstījām, ka Polijas armijas ģenerālštābs paziņojis par NATO misijas “Austrumu sardze”, kas tiek īstenota alianses austrumu flanga nostiprināšanai, reaģējot uz trešdien notikušo Krievijas dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā, faktisko uzsākšanu, sestdien vēsta Polijas izdevums RMF24.

Ģenerālštābs publiskojis kadrus, kuros redzams, kā Miņskas Mazoveckas lidlaukā nosēžas Francijas transporta lidmašīna А400, kas atvedusi bruņojumu lidmašīnām “Rafale”, kuras jau atrodas Polijā.

NATO ģenerālsekretārs Marks Rite un NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs piektdien paziņoja par operācijas “Austrumu sardze” uzsākšanu alianses austrumu flanga nostiprināšanai.

Dānija nodrošinās divus iznīcinātājus F-16 un zenītfregati, Francija – trīs iznīcinātājus “Rafale” un Vācija – četrus iznīcinātājus “Eurofighter”. Arī Lielbritānija paudusi gatavību sniegt atbalstu. Ar šiem un citiem resursiem tiks stiprināti spēki, kas atrodas alianses austrumu flangā, norāda RMF24.

“Mēs zinām, ka Ukrainas varonīgā aizsardzība ir saistīta ar Eiropas nākotni. Tāpēc mēs stiprinām savas aizsardzības spējas. Vienotībā ir spēks un gatavībā – uzvara,” pēc NATO vadītāju konferences sacīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.

