VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas 0

LA.LV
12:41, 12. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polija pusnaktī no ceturtdienas uz piektdienu slēgusi visus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, ziņo Polijas mediji. Sociālajos tīklos tiek publicēti arvien vairāk video, kur uz Baltkrievijas-Polijas robežas stundām ilgi drūzmējas autobusu un mašīnu rindas, cilvēki steidz izbraukt no valsts.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Lasīt citas ziņas

Robežas slēgšana saistīta ar Krievijas un Baltkrievijas militārajā mācībām “Zapad 2025”, kuru aktīvā fāze sākas šodien. Mācības paredzētas līdz 16.septembrim un galvenokārt notiks Baltkrievijas teritorijā.

Kāda sieviete sociālajos tīklos, publicējot video, raksta, ka “Pēdējo reizi kaut ko tādu redzēju, kad Lukašenko viltoti uzvarēja vēlēšanās, izcēlās masu protesti 2020.–2021. gadā, un cilvēki tika arestēti un spīdzināti par nostāšanos pret viņu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Vēl viens ikmēneša maksājums jau oktobrī rīdziniekiem kļūs dārgāks
VIDEO. Kērka slepkava pēc nozieguma paveikšanas nolec no jumta un bēg
VIDEO. “Labi, ka tas nenotika vakarā, kad tur ir pilns ar mašīnām!” pie Dienvidu tilta apgāžas elektrības stabs

Tomēr, ne visi paspēja izbraukt no valsts, dažiem nācās palikt aiz dzeloņdrātīm.

Taču Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis norādīja, ka “robežas slēgšana neaprobežojas tikai ar “Zapad 2025″ mācību norises laiku”. “Robeža būs slēgta uz nenoteiktu laiku un tiks atvērta tikai tad, kad situācija ļaus garantēt pilnīgu drošību,” paziņoja ministrs.

“Šķiet, ka visi, kam bija šaubas par šo jautājumu, šodien viennozīmīgi atzīst, ka šis bija vajadzībām atbilstošs lēmums. Es zinu, ka dažiem tas izmaksās dārgi, bet drošība ir pirmajā vietā,” komentējot robežas slēgšanu, norādīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Pārrobežu satiksme pārtraukta abos virzienos.

Tusks otrdien paziņoja, ka “Zapad 2025” laikā Polijas un sabiedroto spēki veiks paši savas militārās mācības Polijas robežas pusē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš nosauc 5 mērķus, ko, ielidojot Polijā, veiksmīgi sasniedza krievu droni
Putins ir sajūsmā par NATO pretgaisa aizsardzības izmēģinājumu rezultātiem, vēsta “The Financial Times”
Tieši saistīts ar Ukrainu: noskaidrots, uz kuru objektu Polijā Putins nosūtīja savus dronus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.