VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas 0
Polija pusnaktī no ceturtdienas uz piektdienu slēgusi visus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, ziņo Polijas mediji. Sociālajos tīklos tiek publicēti arvien vairāk video, kur uz Baltkrievijas-Polijas robežas stundām ilgi drūzmējas autobusu un mašīnu rindas, cilvēki steidz izbraukt no valsts.
Robežas slēgšana saistīta ar Krievijas un Baltkrievijas militārajā mācībām “Zapad 2025”, kuru aktīvā fāze sākas šodien. Mācības paredzētas līdz 16.septembrim un galvenokārt notiks Baltkrievijas teritorijā.
Kāda sieviete sociālajos tīklos, publicējot video, raksta, ka “Pēdējo reizi kaut ko tādu redzēju, kad Lukašenko viltoti uzvarēja vēlēšanās, izcēlās masu protesti 2020.–2021. gadā, un cilvēki tika arestēti un spīdzināti par nostāšanos pret viņu.”
Tomēr, ne visi paspēja izbraukt no valsts, dažiem nācās palikt aiz dzeloņdrātīm.
I imagine how frustrating it was to sit on that bus and watch an iron fence being unrolled in front of you.
📍Belarus–Poland border https://t.co/WHmix7lhqb pic.twitter.com/AHDuYFQsVF
— Victoria (@victoriaslog) September 12, 2025
Taču Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis norādīja, ka “robežas slēgšana neaprobežojas tikai ar “Zapad 2025″ mācību norises laiku”. “Robeža būs slēgta uz nenoteiktu laiku un tiks atvērta tikai tad, kad situācija ļaus garantēt pilnīgu drošību,” paziņoja ministrs.
“Šķiet, ka visi, kam bija šaubas par šo jautājumu, šodien viennozīmīgi atzīst, ka šis bija vajadzībām atbilstošs lēmums. Es zinu, ka dažiem tas izmaksās dārgi, bet drošība ir pirmajā vietā,” komentējot robežas slēgšanu, norādīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Pārrobežu satiksme pārtraukta abos virzienos.
Tusks otrdien paziņoja, ka “Zapad 2025” laikā Polijas un sabiedroto spēki veiks paši savas militārās mācības Polijas robežas pusē.
⚠️ 🇱🇻 gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju ir noslēgta – 456 km garumā, 50 km dziļumā, 6000 m augstumā. https://t.co/0OGrBIMgWn
— NBS (@Latvijas_armija) September 11, 2025