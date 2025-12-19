“Cik ilgi mēs ļausim mūsu augstskolām, sēžot zem NATO lietussarga, šādā veidā pelnīt?” Bērziņš norāda uz bezjēdzībām valstī 0
Par nepieciešamību ierobežot imigrantu plūsmu mūsu galvaspilsētā, pēdējā laikā tiek runāts daudz, tieši tāpēc liels pārsteigums ir daudziem, kuri novērojuši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aktivitātes, izsludinot iepirkumus par iespaidīgām summām ārvalstu studentu piesaistei.
“Vai mēs ļaujam tām daudzajām augstskolām, kurām mēs ļāvām pēdējos gados rasties un strādāt, tagad pelnīt uz tā rēķina, ka tās ir Eiropas Savienības augstskolas, sēžot zem NATO lietussarga, tātad pelnīt tā, kā tās ir iedomājušās – uz ārvalstu studentu rēķina?” TV24 raidījumā “Nedēļa.Post Scriptum” izsakās Andris Bērziņš, “Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidents (2000-2002).
Viņš norāda, ka šai tēmai jāpievēršas nodarbinātības institūcijām, cik daudziem tiek dotas darba atļaujas Latvijā.
Jau ziņots, ka RTU izsludināts iepirkums “Ārvalstu studentu piesaistes un atlases pakalpojumu nodrošināšana RTU vajadzībām”. Pārsteidz summas, kādas tiek atvēlētas šim mērķim.
Piemēram, studenti piesaistei no Turcijas un Indijas tiek paredzēti 700 000 eiro katrai no šīm valstīm. Studentu piesaistei no Šrilankas iepirkumā paredzēti 450 000 eiro, savukārt no Uzbekistānas – 360 000 eiro. Jāprecizē gan, ka šis iepirkums izsludināts 2024. gadā, kā arī precīzi nav skaidrs internetā nopludinātā foto avots. LA.LV nosūtīja jautājumus RTU, lai saprastu vairāk informācijas un iepirkuma mērķus. Bet tikmēr…
Par šo informāciju sašutuši neskaitāmi cilvēki, kuri dalās pārdomās sociālajos medijos un velta šim faktam visai dusmīgus komentārus.
Lūk, daži no tiem!
“RTU maksā miljonus firmai, lai tā piesaistītu “studentus” no Indijas, Srilankas, Uzbekistānas…. Tikai 25 000 ES studentu piesaistīšanai.”
“Lauku viduskolas jāslēdz ciet, lai laucinieki netiktu līdz augstskolai un būtu vairak vietas “studentiem” no Indijas. Tas taču ir atklāts genocīds.”
“Latvija ir sevi pazudinājusi … Drausmīgi skumji, bet tā ir. Kā mēs kļuvām par tik slimu valsti? Naudas dēļ esam gatavi uz visu …”
“RTU finansējums ir pārāk liels, ja viņiem ir lieki miljoni eiro, lai iepirktu pakalpojumu – krievijas satelītvalstu pilsoņu imports un nodrošināšana ar uzturēšanās atļaujām. Kurš atbildēs par radītajiem drošības riskiem?”
“Tieši tas pats notiek ari ar LBTU, studenti skaits ir krities no 16000 vēl divtūkstošajos, līdz kādiem nepilniem 4000 šobrīd. Universitātes štats un izmaksas gan nemainās, pat palielinās. Viņi piesaista nekontrolēti migrantus, saņem naudu, un nenes nekādu atbildību, kontroli par migrantu turpmākajām gaitām.”
“RTU mācību maksa krievijas satelītvalstu pilsoņiem ir tieši tāda pati kā Latvijas un ES pilsoņiem. Augstskolas mums melo par ekonomiskajiem ieguvumiem Izglītības un zinātnes ministrija subsidē uzturēšanās atļauju pircējus no augsta riska valstīm. Un kurš ES pilsonis gribēs studēt tādā sabiedrībā?”
“Tu esi atbildīgs par to, ko pieradini.” Man šķiet absurdi, ka mēs tagad vēršamies pret migrantiem, kurus paši esam aicinājuši braukt uz mūsu valsti. 99% finansējuma atvēlam trešo pasaules valstu studentu piesaistei. 1% finansējuma atvēlam ES valstu studentu piesaistei.”
“Šis ir pilnīgs absurds! Kurš par to atbildēs?”
“Šausmas, kas tas vispār ir? Kādēļ nepieciešamas mākslīgi kādu piesaistīt no trešajām valstīm?”
Ir gan arī pāris atbalstītāju viedokļi!
“Loģiski, jo, piesaistot studentus no riska valstīm, ir jāveic rūpīga atlase, kas izmaksā daudz vairāk. Bet jebkuras imigrācijas pretinieki ir zaudējuši prātu, tāpēc vairs nesaprot pat vienkāršas lietas.”
“RTU pārdod izglītību. Specifika: pirms pārdošanas jāveic pircēja izpēte. Nu, ir produkti, kas to prasa, izglītība nav vienīgā. Ja izpētes izdevumi no maniem nodokļiem, tad bļaušu. Bet ja no pircēju samaksātā, tad pārdevēja (RTU) darīšana, kādai firmai uzdot izpēti.”
Šo tēmu sociālajos medijos komentējis arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks: “Mūsu izglītības eksports ir jāveic ES virzienā – Latvijas augstskolas var piedāvāt kvalitatīvu izglītību ES pilsoņiem! Taču, ja šis atbilst patiesībai, tad ar šādu politiku augstskolas var pat necensties piesaistīt ES studentus un celt savu prestižu un reitingu, jo no šīm trešajām valstīm “piesaistīt” ir daudz vienkāršāk, uzliekot slogu uz mūsu sabiedrības pleciem.”