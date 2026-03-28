Vai drēbes tiešām ir jāmazgā tikai "uz ļauno pusi"? Atklāsim tev patiesību

LA.LV
Mājas Sadzīve

Netīrā veļa ātri sakrājas kaudzēs, un šķiet, ka vēl viena lieka kustība – apgriezt drēbes uz otru pusi – tikai paildzinās mazgāšanas procesu. Tomēr šis ieradums ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā saglabāt apģērba krāsas, formu un izskatu ilgāk.

Kokteilis
Veselam
Lasīt citas ziņas

Tātad – kāpēc lielākoties tomēr drēbes vajadzētu izgriezt uz kreiso pusi, kādi apģērbi to prasa un kad to darīt nav obligāti.

Kāpēc mazgāt ar kreiso pusi uz āru?

Apgriežot drēbes uz otru pusi, mazgāšanas laikā berze skar galvenokārt iekšējo pusi, nevis ārējo – tas ir galvenais iemesls, kāpēc šis paņēmiens darbojas. Šāda veida mazgāšana aizsargā auduma “fasādi” no berzes mazgāšanas laikā – tas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu krāsu un lai drēbes izskatītos kā jaunas ilgāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tas pasargā arī apdrukas un izšuvumus, bet pie reizes rūpīgi iztīra iekšējo pusi, izmazgājot sviedrus, ķermeņa eļļas un ādas šūnas.

Pilnībā izbalēšanu novērst nav iespējams – pat dārga kokvilna laika gaitā kļūst maigāka un gaišāka (kas bieži ir pat vēlama sajūta iecienītajiem T-krekliem vai džinsiem). Tomēr, mazgājot ar kreiso pusi uz āru, vari ievērojami aizkavēt izbalēšanas procesu un saglabāt krāsas košākas ilgāk.

Sagatavots pēc ārzemju mediju materiāliem

Tēmas
Mājas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.