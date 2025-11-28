“Mēs sēžam terasē…Es lūdzu viņiem piedošanu!” Modra suņi ir atgriezušies mājās 0
Modris Konovalovs jeb “Modra olas” savā “Instagram” kontā atklājis, ka šodien bijusi ļoti emocionāli smaga diena – viņa trīs suņi, kuri nežēlīgi tika nošauti, ir atgriezušies mājās.
“Instagram” stāstu sadaļā Modris publicēja video. Raudot viņš sacīja: “Šodien bija ļoti emocionāla un smaga diena, bet sirsniņā ir iestājies miers. Jo viņi ir atgriezušies mājās. Mēs sēžam terasē… Es lūdzu viņiem piedošanu, ka es viņus nenosargāju…
Es vēlos pateikt katram – sargājiet savus mīluļus, samīļojiet viņus. Lai vieglas smiltis, draugi!”
Pēc tam Modris publicēja fotogrāfiju ar aizdedzinātām svecēm un savu mīļo sunīšu bildēm.
Pirms emocionālās ziņas, ka Bruno, Bora un Čipi Ļipi pēc ekspertīzes veikšanas beidzot ir mājās, Modris pateicās par viņam sniegto atbalstu: “Milzīgs paldies jums visiem par atbalstu, paldies par labajiem vārdiem. Es vēlos pateikt milzīgu paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem, kuri lika man celties un iet uz priekšu. Un, kad es teicu, ka es vairs nevaru, es vairs negribu, man vairs neko nevajag, viņi mani atbalstīja un neļāva padoties.
Es nebiju domājis, ka šis būs tā, kā tas ir šobrīd izvērties. Es nebiju domājis, ka tas būs tik skaļi. Es nebiju domājis, ka tas būs tik spēcīgi. Es nebiju gaidījis tik milzīgu atbalstu no apkārtējiem cilvēkiem.”
Viņš vērsās pie saviem sekotājiem arī kā satura veidotājs, lūdzot, sniegt atbalstu viņam, ja viņa radītais saturs cilvēkus uzrunā, liek pasmaidīt, patīk. Viņam šobrīd ir nepieciešams finansiāls atbalsts.
“Es būšu ļoti pateicīgs, ja tu spēsi vai vēlēsies mani atbalstīt kā satura veidotāju, jo es esmu iesprūdis tādā starpposmā, lai atsāktu pelnīt,” sacīja Modris, atklājot, ka visu, kas viņam bijis, viņš ir atdevis, lai cīnītos par gaismu.