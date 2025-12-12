Vai jūsu grīdas segums ir drošs veselībai? Patiesība, ko jāzina pirms izvēles 0
Grīdas segums ir materiāls, ar ko ikdienā saskaras visa ģimene – bērni, pieaugušie un mājdzīvnieki. Uz tā spēlējas, tam pieskaras ar basām kājām, un tas atrodas vidē, kurā elpojam. Tāpēc cilvēkiem ir dabiska vēlme saprast, vai izvēlētais grīdas segums ir veselībai drošs.
Pēdējos gados īpaši daudz jautājumu saistās ar vinila grīdām, taču veselības aspekti attiecas uz jebkuru materiālu – parketu, laminātu, vinilu un to apstrādes produktiem. Šajā rakstā skaidrojam faktus, kritērijus un biežāk pieļautās kļūdas, kas jāņem vērā, izvēloties drošu grīdu.
VINILA GRĪDAS UN VESELĪBA – MĪTI UN REALITĀTE
Agrāk tirgū bija pieejami lēti vinila segumi ar ftalātu plastifikatoriem un neskaidru sastāvu. Mūsdienu kvalitātes prasības ir būtiski stingrākas, un Eiropas Savienības regulas nepieļauj kaitīgu vielu izmantošanu modernajos, sertificētajos produktos.
Taču drošs ir nevis “vinils”, bet tieši konkrētais ražotājs un produkts. Kvalitatīvām vinila grīdām ir:
- ftalātu nesaturošs sastāvs (phthalate-free),
- zema emisiju klase (A+ vai E1),
- sertifikāti, piemēram, FloorScore, CE, REACH,
- publiski pieejamas tehniskās datu lapas,
- vides produktu deklarācijas (EPD).
Tieši tāpēc izvēli jābalsta uz pārbaudītiem un caurspīdīgiem ražotājiem – tādiem, kas atklāj sastāvu, emisiju līmeni un piedāvā sertifikāciju par nekaitīgumu.
VAI PARKETS UN LAMINĀTS IR DROŠĀKI?
Lai gan parkets tiek uztverts kā dabīgs un “drošs” materiāls, patiesībā veselības aspektus nosaka:
- izmantotās līmes un konstrukcijas emisiju līmenis,
- virsmas apstrādes materiāli (lakas, eļļas),
- produkta sertifikācija,
- emisiju klase.
Parkets un lamināts var būt ļoti droši, ja tie atbilst A+ vai E1 emisiju prasībām un tiem ir neatkarīgi ekomarķējumi, piemēram:
- Blue Angel,
- Nordic Swan,
- EU Ecolabel.
Šie marķējumi norāda uz zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju un drošu sastāvu.
PARKETS, KO APSTRĀDĀ UZ VIETAS OBJEKTĀ
Ja parkets tiek slīpēts un apstrādāts uz vietas, svarīgi saprast:
- Izmantotās lakas vai eļļas emisiju līmeni.
Izvēlei jābūt ar zemu emisiju klasi vai vides marķējumu. Pretējā gadījumā lakas sākotnējā emisija var būt augsta.
- Pareizu uzklāšanas procesu.
Nepareizs slāņu biezums, žūšanas laiks vai nepietiekama ventilācija var radīt ilgstošu smaku.
- Svaigi apstrādāts parkets nav tas pats, kas rūpnieciski gatavs parkets.
Rūpnieciski apstrādāti pārklājumi parasti ir stabilāki un ar zemāku emisiju.
LAMINĀTA DROŠUMA KRITĒRIJI
Lamināta gadījumā drošību nosaka:
- formaldehīda emisiju klase (E1, E0.5, E0),
- virsmas apstrādes kvalitāte,
- ekoloģiskie marķējumi (Blue Angel, M1),
- tehniskās datu lapas pieejamība,
- EPD deklarācijas.
Kvalitatīvs lamināts ar E1 vai labāku emisiju klasi ir drošs pat bērnu istabām.
GALVENIE KRITĒRIJI DROŠA SEGUMA IZVĒLEI
Drošu izvēli nodrošina:
- Datu lapu analīze.
Pārbaudiet emisiju līmeni, sertifikātus, sastāva drošumu, virsmas apstrādi.
- Sertifikāti.
A+, E1, FloorScore, M1, Blue Angel, Nordic Swan – tie apliecina, ka produkts ir testēts un atbilst noteiktiem kritērijiem.
- Vides produktu deklarācijas (EPD).
Tas ir viscaurspīdīgākais veids, kā salīdzināt materiālu ietekmi uz vidi un emisijām.
- Ražotāja caurspīdīgums.
Ja ražotājs nesniedz informāciju, tas bieži ir signāls izvēlēties citu produktu.
Seguma drošums nav tikai dizaina jautājums – tas ir tehnisko parametru kopums, kurus jāizprot pirms iegādes. Ieteicams apskatīt materiālus klātienē, salīdzināt emisiju un sertifikātu rādītājus, saņemt eksperta skaidrojumu un izvērtēt piemērotību telpai un apsildāmajai grīdai.
Grīdas seguma drošumu nosaka nevis tas, vai materiāls ir ir parkets, vinils vai lamināts,, bet gan tā emisiju līmenis, virsmas apstrāde, sastāvs un ražotāja caurspīdīgums.
Ja vēlies vairāk saprast par vinila grīdām, noderīgs resurss ir e-žurnāls “Kā izvēlēties vinila grīdas?”.
Izvēloties kvalitatīvu produktu un balstoties uz tehniskiem datiem, grīda būs droša, ilgmūžīga un piemērota bērnu istabām, guļamistabām un visai ģimenei.
Tiem, kuri vēlas grīdas segumus salīdzināt pēc tehniskajiem parametriem, kā arī pēc sajūtas un izskata dzīvē, ērti to izdarīt Anitras salonā DECCO centrā, Rīgā, Katlakalna ielā 6D.
Apskatot materiālus klātienē, pie pareizās izvēles nonākt parasti ir daudz vieglāk.