Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus 0
Kaspars Fogelmanis, SIA “EcoLead” izpilddirektors, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda, ka Latvija tuvojas brīdim, kad atkritumu dedzināšana kļūs par neizbēgamu risinājumu — kompozītmateriālus un sarežģītos polimērus pārstrādāt nav iespējams, bet Eiropas Savienības prasības par poligonu samazināšanu pieaug.
“Mans viedoklis ir, ka vajag. Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies,” atklāj Fogelmanis.
Parasti dedzina materiālu, kuru nav iespējams pārstrādāt. Piemēram, kompozītmateriālus, kuros sajaukti kopā divi materiāli. Viņš piemin melni pelēkās augļu kastes, kurās liek, piemēram, zemenes. Fogelmanis stāsta, ka katrs ražotājs savās iespēju robežās cenšas savu produktu padarīt pēc iespējas lētāku. Tādējādi ražotājs sajauc divus materiālus kopā, taču, tiklīdz tas tiek izdarīts ar polimēra materiāliem, kuriem katram ir sava kušanas temperatūra, šo kompozītu vairs nav iespējams pārstrādāt.
Tas ir tāpēc, ka viens materiāls kūst ātrāk, bet otrs — lēnāk. Viens var būt jau sadegušais, un sadegušais nonāk tajā, kas vēl nav sadedzis, kā rezultātā viss kopums nonāk poligonā. “Tāpēc, lai samazinātu atkritumu daudzumu poligonos, kas mums, manuprāt, ir ļoti aktuāla problēma, atkritumu dedzināšana ir ļoti perspektīva lieta. Tas ir nepieciešams, jo tā mēs samazināsim atkritumu noglabāšanu poligonos,” skaidro Fogelmanis.
Eiropas Savienība šo procesu regulēs. Ja šobrīd poligonos nonāk apmēram 44% atkritumu, tad līdz 2030. gadam drīkstēs noglabāt vien 10% — pārējais būs jāpārstrādā. “Vai nu mēs maksāsim soda naudas, vai būs citi risinājumi, bet mans viedoklis ir, ka no atkritumu dedzināšanas mēs neizvairīsimies,” pauž Fogelmanis.