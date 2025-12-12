Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus 0

LA.LV
0:03, 13. decembris 2025
Viedokļi

Kaspars Fogelmanis, SIA “EcoLead” izpilddirektors, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda, ka Latvija tuvojas brīdim, kad atkritumu dedzināšana kļūs par neizbēgamu risinājumu — kompozītmateriālus un sarežģītos polimērus pārstrādāt nav iespējams, bet Eiropas Savienības prasības par poligonu samazināšanu pieaug.

“ASV darīs visu, lai neviens šo ceļu nevarētu bloķēt” – noplūdusi informācija par miera sarunu punktu, kas var izmainīt Eiropas nākotni
Vēl viens pārliecinošs Lavrova paziņojums par ASV miera plānu: lūk “svētais septītnieks”
Kokteilis
Skaitļi nemelo: šajos 3 datumos dzimušajiem šūpulī likts kaut kas, ko citi pat iemācīties nevar
Lasīt citas ziņas

“Mans viedoklis ir, ka vajag. Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies,” atklāj Fogelmanis.

Parasti dedzina materiālu, kuru nav iespējams pārstrādāt. Piemēram, kompozītmateriālus, kuros sajaukti kopā divi materiāli. Viņš piemin melni pelēkās augļu kastes, kurās liek, piemēram, zemenes. Fogelmanis stāsta, ka katrs ražotājs savās iespēju robežās cenšas savu produktu padarīt pēc iespējas lētāku. Tādējādi ražotājs sajauc divus materiālus kopā, taču, tiklīdz tas tiek izdarīts ar polimēra materiāliem, kuriem katram ir sava kušanas temperatūra, šo kompozītu vairs nav iespējams pārstrādāt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latviju pāršalkusi sēru vēsts: pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devies Artūrs Deksnis, kura stāstam sekoja tūkstoši
Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: kura no virvēm, jūsuprāt, is visgarākā?
Kokteilis
FOTO. Neparasti spilgta un krāsaina! Latvieši iemūžina šīvakara ziemeļblāzmu

Tas ir tāpēc, ka viens materiāls kūst ātrāk, bet otrs — lēnāk. Viens var būt jau sadegušais, un sadegušais nonāk tajā, kas vēl nav sadedzis, kā rezultātā viss kopums nonāk poligonā. “Tāpēc, lai samazinātu atkritumu daudzumu poligonos, kas mums, manuprāt, ir ļoti aktuāla problēma, atkritumu dedzināšana ir ļoti perspektīva lieta. Tas ir nepieciešams, jo tā mēs samazināsim atkritumu noglabāšanu poligonos,” skaidro Fogelmanis.

Eiropas Savienība šo procesu regulēs. Ja šobrīd poligonos nonāk apmēram 44% atkritumu, tad līdz 2030. gadam drīkstēs noglabāt vien 10% — pārējais būs jāpārstrādā. “Vai nu mēs maksāsim soda naudas, vai būs citi risinājumi, bet mans viedoklis ir, ka no atkritumu dedzināšanas mēs neizvairīsimies,” pauž Fogelmanis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kaimiņš dedzina atkritumus, vai tas ir pieļaujams?
Vai tiešām vēl vienam pakalpojumam pieaugs cena? Briest pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanas noteikumos
“Draud 1000 eiro liels sods…” VVD draud sodīt par kādu bīstamu ieradumu, kas novērojams daudzās Latvijas mājsaimniecībās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.