Vai konflikts starp Krieviju un NATO ir iespējams? Igors Rajevs: “Atbilde ir jā, bet…” Ieteikt







“Vai konflikts starp Krieviju un NATO ir iespējams? Atbilde ir jā, konflikts ir iespējams,” TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norāda militārais analītiķis, taču viņš norāda, ka šajā jautājumā ir divi lieli, maldīgi uzskati par to, kā šīs konflikts varētu izskatīties.

“Pirmais nepareizais skatījums uz šādu konfliktu būtu tāds, ka Krievija mēģinās cīnīties ar visu NATO. Nē, tas viennozīmīgi nav Krievijas mērķis. Cīņa ar visu NATO nozīmē Krievijas beigas. Otrs – Krievija un šis konflikts starp Krieviju un NATO varētu būt par kaut kādas teritorijas pārvaldīšanu. Tas nebūs par teritorijas pārvaldīšanu, tas būs par pavisam kaut ko citu,” stāsta Igors Rajevs.

“Ko šādā gadījumā mēģinās panākt Krievija? To, ko mēs redzam tā dara. Krievija tagad mēģina izveidot tā saucamo divpusējo bilaterālo attiecību sistēmu ar dažādām valstīm. Krievija cenšas izvairīties no sarunām ar organizācijām, kā Eiropas Savienība, ka NATO, bet strādāt, mēģinot atsist kādu konkrētu valsti no kopējā bara,” turpina viņš.

“Viņi var mēģināt censties panākt to, lai NATO negribētu uzsākt karu, lai šis jautājums nebūtu tā vērts, lai viss NATO iesaistītos karā. Un tāpēc arī tā saruna par to, ka karš varētu notikt šeit Baltijas valstīs – noteikti nē, tas nebūs iegansts, tas nebūs tas, kas notiks, jo šeit varētu būt tikai runa par mūsu teritorijas ieņemšanu un attiecīgi tad ir neizbēgami, ka viss NATO iesaistās karā un Krievija zaudē. Kas nozīmē, ka ir ļoti, ļoti maza ticamība, ka kaut kas tamlīdzīgs varētu notikt,” skaidro militārais analītiķis.

Ko tā vietā Krievija varētu vēl mēģināt darīt?

Rajevs norāda, ka Krievija varētu mēģināt veikt provokācijas, piemēram, Somijas ziemeļos vai Norvēģijas ziemeļos, vai Rumānijas dienvidos:

“Ir kaut kādas ļoti nenozīmīgas vietas, kur viņi varētu mēģināt tās vietas ietekmēt. Tādā veidā cenšoties panākt NATO vienotības sagraušanu un NATO neiesaistīšanos karā, jo tā teritorija vai rajons, kuru apdraud Krievija, būtu tik nenozīmīgs un mazsvarīgs, ka nevarētu panākt NATO vienoto lēmumu par šīs konkrētās teritorijas aizstāvēšanu.”

“Viņi nav idioti, viņi saprot, ka zaudēs karu pret NATO. Viņi var smieties savos raidījumos, cik grib, izsmiet ‘Leopard’ tankus un F-16 lidmašīnas – viņi no tām baidās. Tas, ko viņi grib panākt, lai NATO sašķeļas un neaktivizē 5. pantu. Tas ir viņu mērķis, ko viņi gribēs panākt. Un tas noteikti nebūs plaša mēroga uzbrukums, un noteikti tas nebūs uzbrukums mūsu valstij,” rezumē Rajevs.

Vairāk skaties video!