Dmitrijs Medvedevs Foto. Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Medvedevs: Krievija nekad nesāks pirmo triecienu pret NATO dalībvalsti, ja netiks pārkāpti konkrēti nosacījumi







Dmitrijs Medvedevs, bijušais Krievijas prezidents un pašreizējā Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārliecināts sabiedrotais, piektdien sociālajos tīklos brīdināja par “lielā kara” iespējamību ar NATO, vēsta aģentūra TASS.

Medvedeva komentāri tikuši publicēti ierakstā, kurā tika apspriestas nesenās NATO dalībvalstu un Zviedrijas militārās apmācības mācības, kas sākās janvāra vidū un kuras ir plānotas līdz maijam.

Mācības “Steadfast Defender 2024″ tiek uzskatītas par lielākajām aliansē kopš aukstā kara laikiem, un tajās piedalās 90 000 karavīru, kā arī tiek izvietoti vairāk nekā 50 gaisa kuģu bāzes kuģi, 80 iznīcinātāji un 1100 transportlīdzekļi. Mācību mērķis ir “pārbaudīt un pilnveidot NATO aizsardzības plānus, lai stiprinātu Eiropas aizsardzību pret gandrīz līdzvērtīgu pretinieku”, teikts NATO paziņojumā.

NATO paziņojumā par operāciju Krievija vārdā netika nosaukta, lai gan, pamatojoties uz Reuters rīcībā esošajiem militārās alianses dokumentiem, Krievija tiek uzskatīta par lielāko drošības apdraudējumu tās dalībvalstīm. Viens no primārajiem mācību mērķiem ir “demonstrēt NATO spēju ātri izvietot spēkus no Ziemeļamerikas un citām alianses daļām, lai stiprinātu Eiropas aizsardzību”.

Piektdien Krievijas sociālo mediju tīklā VKontakte izvērstā ierakstā Medvedevs nosodīja “Steadfast Defender 2024” rīkotājus, apgalvojot, ka Rietumu politiķi esot piekakājuši bikses un kārtējo reizi nolēmuši iebiedēt. Viņš arī apgalvoja, ka Krievija nekad nesāks pirmo triecienu pret NATO dalībvalsti, taču arī apgalvoja, ka valsts reaģēs uz jebkuru potenciālu agresiju pret savu “integritāti” vai pastiprinātu NATO saistību ar Ukrainu, un brīdināja par “lielo karu”, kas tam varētu sekot.

“Mēs negrasāmies uzbrukt nevienai valstij šajā blokā,” rakstīja Medvedevs. “Visi saprātīgi cilvēki Rietumos to saprot. Bet, ja viņi pārāk smagi nospēlēs un iejauksies mūsu valsts integritātē, viņi acumirklī saņems adekvātu atbildi.”

Viņš turpināja: “Tas nozīmēs tikai vienu – lielu karu, no kura NATO vairs nenovērsīsies. Tas pats notiks, ja kāda NATO valsts sāks nodrošināt savus lidlaukus [Stepana] Banderas atbalstītājiem vai izveidos savus karaspēkus ar nacistiem. Viņi noteikti kļūs par mērķi mūsu bruņotajiem spēkiem un tiks nežēlīgi iznīcināti kā ienaidnieki. To vajadzētu atcerēties visām ķiverēm ar NATO simboliem, kuras šodien nežēlīgi grabina savus ieročus netālu no mūsu robežām.”