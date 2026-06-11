Pērkona negaiss straujiem soļiem tuvojas: lūk, pāris lietu, kas jāiegaumē katram iedzīvotājam 0
Saistībā ar ceturtdien meteorologu prognozēm par lielām lietusgāzēm, vēju un lielgraudu krusas iespējamību, AS “Sadales tīkls” strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā iespējami ātri novērstu bojājumus un atjaunotu elektroapgādi. Tāpat uzņēmums dalījies ar virkni padomu iedzīvotājiem.
Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozēm, ceturtdien priekšpusdienā Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs pērkona negaisu ar ļoti stiprām lietusgāzēm, krasām vēja brāzmām līdz 24 metriem sekundē un lielgraudu krusas iespējamību.
Kā ģentūru LETA informēja “Sadales tīkla” pārstāvji, dabas stihiju laikā “Sadales tīkls” nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vētras virzībai un situācijai elektrotīklā. Pašreiz uzņēmums strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā iespējami ātri novērstu bojājumus un atjaunotu elektroapgādi. Bojājumu novēršanai visā Latvijā ir gatavi vairāki simti elektromontieru.
Daudzos gadījumos elektroapgādi iespējams atjaunot attālināti, pārslēdzot klientus uz citām elektrolīnijām vēl pirms bojājumu novēršanas, bet operatīvās brigādes nekavējoties sāk bojājumu vietu apzināšanu un darbus elektroapgādes atjaunošanai. Plašu vai tehniski sarežģītu bojājumu gadījumā to novēršana var prasīt ilgāku laiku. Lai pēc iespējas ātrāk noteiktu bojājumu vietas, “Sadales tīkls” izmanto arī dronus – kvadrakopterus ar četriem propelleriem. Tie palīdz operatīvi apsekot elektrolīnijas un novērtēt bojājumu apmēru, īpaši vietās, kur piekļuve ir apgrūtināta. Droni lido tikai elektrolīniju trasēs un to aizsargjoslās, bet pilots vienmēr atrodas tuvumā, ir darba apģērbā un pēc pieprasījuma var uzrādīt darba apliecību.
Padomi iedzīvotājiem
Uzņēmums aicina iedzīvotājus laikus parūpēties par uzlādētiem akumulatoriem mobilajiem telefoniem, datoriem un citām ikdienā izmantojamām viedierīcēm.
Tas ir būtiski, jo nav prognozējama zibensizlādes vieta – tā var skart arī dzīvojamās vai biroju ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. No zibens radīta pārsprieguma nereti tiek bojāti televizori, televīzijas dekoderi, rūteri, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kopētāji un cita sadzīves tehnika.
Negaisa laikā no strāvas avota jāatvieno arī elektroierīces vadi. Ja īpašumā nav ierīkotas specializētās zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas, šādi jārīkojas ar visām sadzīves elektroiekārtām, lai izvairītos no to bojājumiem un elektrotraumu riska. Īpaši bīstami ir, piemēram, negaisa laikā lietot elektrotīklam pieslēgtu datoru un datoram pieslēgtas austiņas, jo zibensizlādes gadījumā elektriskā strāva caur datoru un tālāk caur austiņām var skart arī cilvēka ķermeni, izraisot smagu vai letālu elektrotraumu. Latvijā ir reģistrēti šādi nelaimes gadījumi.
Lai pasargātu gan sevi, gan īpašumu un elektroierīces no zibens izraisīta pārsprieguma, “Sadales tīkls” iesaka izvērtēt iespējas mājoklī uzstādīt specializētās zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas, jo īpaši gadījumā, ja ikdienā tiek izmantotas jutīgas iekārtas, kuras var bojāt pat nelielas sprieguma svārstības.
“Sadales tīkls” arī brīdina, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, jo īpaši gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki vai to zari vai zemē ir redzams pārrauts elektrolīnijas vads. Par šādām bīstamām situācijām jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), zvanot 112.
Rūpējoties par infrastruktūru un drošu elektroapgādi, “Sadales tīkla” elektrolīnijās un transformatoru apakšstacijās, kas atrodas uzņēmuma valdījumā, ir uzstādījis šīm iekārtām atbilstošus pārsprieguma novadītājus. Tomēr tas no zibensizlādes bojājumiem nepasargā klientu īpašumus, tāpēc klientiem tiek rekomendēts savos īpašumos ierīkot specializētās aizsardzības sistēmas.
Ja īpašumā pazūd elektrība, ir jāpārbauda, vai nav atslēgušies mājsaimniecības elektrības drošības slēdži jeb “korķi”. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek ar slēdža ieslēgšanu. Savukārt aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji var sekot līdzi “www.sadalestikls.lv” pieejamajā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem.
Vēl nereģistrētos bojājumus un dabā pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji var pieteikt “Sadales tīkla” mājaslapā sadaļā “Pieteikt bojājumu”. Konkrētajā rīkā, kas pieejams gan datorā, gan viedierīcēs, iespējams pievienot arī bojājuma vietas koordinātes, kas palīdz identificēt bojājuma vietu.
Ja noticis bojājums, kas var apdraudēt dzīvību, piemēram, pārrauts, dzirksteļojošs vads, nedrīkst tuvoties notikuma vietai, bet nekavējoties jāzvana uz numuru 112 vai uz “Sadales tīkla” bezmaksas diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.
Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu klienti tiks informēti īsziņā vai e-pastā aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, “Sadales tīkls” aicina portālā “www.e-st.lv” norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.