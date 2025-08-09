Vai Lielā sprādziena teorija ir kļūdaina? Pētnieki uzskata, ka Visums radies pavisam citādi 0
Gadu desmitiem zinātnieki ir uzskatījuši, ka Visums radās ar milzīgu sprādzienu, tā saukto Lielo sprādzienu. Saskaņā ar šo teoriju, pirms aptuveni 13,8 miljardiem gadu visa matērija bija saspiedusies vienā ārkārtīgi blīvā punktā, no kura tā pēkšņi izpletās, radot visu, ko šodien redzam – zvaigznes, galaktikas un planētas.
Taču tagad kāds zinātnieku kolektīvs, kuru vada profesors Enrike Gaztanaga (Enrique Gaztanaga) no Portsmutas universitātes, piedāvā pavisam citu skaidrojumu. Viņi uzskata, ka Visums nav radies no sprādziena, bet gan no sabrukuma un “atsitiena”. Šo jauno ideju viņi nosaukuši par “Melnā cauruma Visumu”, vēsta Daily mail.
Pēc viņu domām, Visums izveidojās gravitācijas trieciena rezultātā, radot milzīgu melno caurumu, kas pēc tam “atlēca” uz āru. Saskaņā ar šo ideju, sākotnēji liels matērijas daudzums sabruka pats sevī un izveidoja kaut ko līdzīgu melnajam caurumam. Taču, pretēji tradicionālajam uzskatam, sabrukums nebeidzās ar bezgalīgi blīvu punktu. Kvantu fizika nosaka, ka daļiņas nevar atrasties vienā un tajā pašā punktā vienlaikus, tāpēc dabā šādi “bezgalīgi” stāvokļi nevar pastāvēt. Tādēļ, sasniedzot noteiktu robežu, šis sabrukums apstājās un sākās pretējs process – viela “atsitās” un sāka izplesties. Šī izplešanās varētu būt tas, ko mēs šodien redzam kā Visuma attīstību.
Pētnieki norāda, ka šī teorija varētu izskaidrot, kāpēc Visums šodien izplešas un pat paātrinās, bez nepieciešamības pieņemt tādas noslēpumainas lietas kā tumšā enerģija, kuru vēl neviens nav tieši novērojis.
Pētnieki uzskata, ka mūsu Visums varētu atrasties milzīgā melnajā caurumā, kurš varētu būt daļa no vēl lielāka Visuma. Viņi norāda, ka, iespējams, ir bezgalīgi daudz Visumu.
Šobrīd šo ideju vēl nevar apstiprināt, taču tuvākajos gados tas varētu mainīties. Pētnieki norāda, ka viņu teoriju iespējams pārbaudīt, novērojot Visuma formu. Ja izrādīsies, ka Visuma telpa nav pilnīgi plakana, bet nedaudz izliekta, kā to paredz Melnā cauruma Visuma teorija, tas būtu pierādījums, ka šī ideja varētu būt patiesāka par līdzšinējo Lielā sprādziena modeli.