Rita Vēra, bērnudārzu tīkla “BeBe.lv” izveidotāja, pedagoģe. Foto: no privātā arhīva

Vai privātos bērnudārzus Latvijā var atļauties tikai turīgie? Ieteikt







Rita Vēra, bērnudārzu tīkla “BeBe.lv” izveidotāja, pedagoģe, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Plašu rezonansi sabiedrībā raisījis TV personības Aivja Ceriņa ieraksts mikroblogošanas vietnē “Twitter”, kurā viņš norāda – ik mēnesi par bērnudārzu Rīgā savām divām atvasēm viņš maksā 600 eiro. Aivja Ceriņa nosauktās cenas ir klātesošas tirgū, taču viņš principā ir norādījis cenu griestus, kas viennozīmīgi neatspoguļo vidējās cenas privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs galvaspilsētā, nemaz nerunājot par optimālām izmaksām.

Pagājušā gada oktobrī rindā uz vietu kādā no Rīgas pašvaldības bērnudārziem gaidīja vairāk nekā 800 bērni. Lai arī rinda gadu gaitā ir sarukusi, tomēr to nav izdevies pilnībā likvidēt un gaidītāja kārtas numurs var arī nepienākt, bērnam sasniedzot divu, trīs, četru gadu vecumu. Tāpēc vecāki jau laikus meklē alternatīvas, un tādas ir atrodamas privātajā sektorā: līdzās pašvaldības bērnudārziem ir daudzveidīgs privāto bērnudārzu piedāvājums. Kā tajā neapjukt un izdarīt pareizo izvēli?

Pirmkārt, viens no nozīmīgākajiem atlases kritērijiem – bērnudārza telpas un teritorija. Bērns pirmsskolā pavadīs dienas lielāko daļu, tāpēc telpām jābūt drošām, mūsdienīgi iekārtotām un pietiekami plašām, lai tās būtu ērtas rotaļām, nodarbībām, atpūtai. Lai bērns tur justos labi. Āra aktivitātes veido daļu no dienas ritma bērnudārzā, tāpēc ideāli, ja dārziņam ir savs āra rotaļu un pastaigu laukums, nevis bērni jāved uz vietējo pilsētas parku. Tā, piemēram, mums ir gan mūsdienīgas, bērniem piemērotas telpas, gan arī āra teritorija, kur atrodas labiekārtoti rotaļu laukumi.

Otrs atlases kritērijs – cena. Privāto bērnudārziņu cenu diapazons ir gana plašs, taču maldīgi ir uzskatīt, ka privātie bērnudārzi ir ļoti dārgi un tos var atļauties tikai turīgie. Neskaitot maltītes, cenas variē no 400 līdz 600 eiro. No šīs cenas ir jāatņem pašvaldības līdzfinansējums. Nesen Rīgas dome nolēma palielināt līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem. Tiesa, pieaugums, lai arī vajadzīgs, ir nepietiekams – vien 7%, proti, 2023. gadā Rīgas pašvaldības līdzfinansējums vienam izglītojamajam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem būs 328,54 eiro mēnesī (līdz šim – 307,85 eiro mēnesī). Savukārt bērniem obligātās izglītības vecumā līdzfinansējuma apmērs mēnesī būs 242,48 eiro līdzšinējo 229,27 eiro vietā. Savukārt inflācija ir vairāk nekā 20% un tieši skar arī pirmsskolas – elektrības, apkures un citi izdevumi turpina pieaugt.

Turklāt ar šā gada janvāri valsts ir noteikusi, ka pedagogu algas jāpalielina par 10%, kas “BeBe.lv” gadījumā nozīmē, ka mācību maksa vienam bērnam pieaugs par 12 eiro. Saprotams ir vecāku sarūgtinājums – kārtējie papildu izdevumi ģimenes budžetā, taču ekonomiskā situācija valstī privātiem bērnudārziem liek šādi rīkoties. Neskatoties uz to, ka pašvaldības dotācijas palielinājums ir tikai 20 eiro par bērnu, privātie bērnudārzi joprojām, par spīti visam, spēj piedāvāt demokrātiskas cenas. Piemēram, rīdziniekiem “BeBe.lv” dārziņa apmeklēšana mēnesī izmaksā 131,46 eiro, summu veido ikmēneša maksa 91,46 eiro un divi eiro dienā ēdināšana.

Trešais svarīgais aspekts – grupiņas lielums. Jo mazāka grupiņa, jo vairāk uzmanības tiks veltīts katram bērnam individuāli. Ieteiktu arī pievērst uzmanību tam, vai grupiņās ir viena vecuma bērni vai tomēr tiek veidotas jaukta vecuma grupas. Mana pieredze liecina, ka viena vecuma grupās bērniem ir mazāks stress un viņi labāk apgūst mācības.

Ceturtkārt, daudzveidīgs pulciņu un papildu nodarbību klāsts, kurās bērni savam vecumam atbilstošā pieejā apgūst jaunas iemaņas un zināšanas. Jāizpēta, vai notiek sporta, mūzikas nodarbības, kuras vada atbilstošu izglītību ieguvuši pedagogi.

Visbeidzot piektais un ne mazāk svarīgais aspekts – bērnudārza kolektīvs jeb kas strādā pirmsskolā. Pirms izdarīt izvēli par kādu konkrētu bērnudārzu, vecākiem es noteikti ieteiktu noskaidrot, kā konkrētajā pirmsskolā notiek bērna adaptācijas process – tam jānotiek pēc iespējas saudzīgāk un jābūt elastīgam, pielāgojoties bērnam.