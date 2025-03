Slavenajam amerikāņu miljardierim un izgudrotājam Īlonam Maskam, kurš iepriekš uz ASV prezidenta Donalda Trampa biroju atveda savu 4 gadus veco dēlu, piedzimis vēl viens bērns. Slavenība nu ir tētis 14 bērniem.

Viņa izredzētā par miljardiera ģimenes papildināšanu paziņoja 28. februārī sociālajā tīklā X. Izrādījās, ka miljardiera dēlu dzemdēja “Neuralink” Operāciju un īpašo projektu direktore Šivona Zila. Viņa tiešsaistē paziņoja, ka viņai ir dēls no uzņēmēja, un atklāja bērna vārdu. Viņi nolēma zēnu nosaukt par Seldonu Likurgusu.

Šķiet, ka pagaidām sieviete nevēlas ne mazuli rādīt, ne dalīties ar detaļām par dzemdībām. Viņa aprobežojās ar īsu ziņu socvietnē.

“Mēs to [fakta publicēšanu] pārrunājām ar Īlonu, un mūsu skaistās Arkādijas (mūsu kopīgās meitas) dzimšanas dienā nolēmām, ka labāk būtu tieši paziņot par mūsu brīnišķīgā un neticamā dēla Seldona Likurgusa parādīšanos. Īsts milzis ar lielu zelta sirdi. Es viņu ļoti mīlu,” sacīja Zila.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

Pats Masks ziņas par ģimenes papildinājumu pagaidām nav komentējis. Tomēr zem Šivonas ieraksta viņš atstājis sarkanas sirsniņas emocijzīmi. Starp citu, pārim ir vēl trīs bērni: dvīņi Striders un Azurs un meita Arkādija.

Maskam no iepriekšējām attiecībām ir 10 bērni. Pirmajā laulībā ar kanādiešu rakstnieci Džastini Masku zvaigznei piedzima seši bērni, taču viens no viņiem divu gadu vecumā traģiski aizgāja mūžībā. Īlonam ir trīs bērni no dziedātāja Grimes. Un nesen kļuva zināms, ka rakstniece Ešlija Sentklēra, laidusi pasaulē vēl vienu Maska bērnu.

