Lai iekļūtu Latvijā, solīja iespaidīgu naudas summu: divas personas “melnajā sarakstā” iekļauta Krievijas pilsoņa uzdevumā gatavojušās piekukuļot IeM amatpersonu 4
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizturējis un tiesa piemērojusi apcietinājumu divām personām par sagatavošanos “melnajā sarakstā” iekļauta Krievijas pilsoņa uzdevumā dot 100 000 eiro kukuli Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonai.
Plānotās kukuļošanas mērķis bija panākt ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam, kas iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā, aģentūru LETA informēja birojā.
KNAB iegūtā informācija liecina, ka fiziska persona un tās līdzdalībnieks darbojās Krievijas pilsoņa uzdevumā un sagatavojās nodot 100 000 eiro kukuli IeM amatpersonai, lai tā panāktu ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam.
Ārvalstnieks ir iekļauts to personu sarakstā, kam uz nenoteiktu laiku ir aizliegta ieceļošana Latvijā.
IeM kriminālprocesā cieši sadarbojās ar KNAB. Valsts amatpersonai paredzētais kukulis netika nodots no kukuļdevējiem neatkarīgu iemeslu dēļ.
KNAB priekšnieks Jēkabs Straume uzsver, ka jebkādi prettiesiski centieni ietekmēt Latvijas drošību un panākt Latvijai nevēlamu personu ieceļošanu valstī nav pieļaujami nedz ikdienā, nedz pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Institūciju ciešā sadarbība palīdz efektīvi atklāt šāda veida noziedzīgus nodarījumus, lai negodprātīgas personas tiesas priekšā varētu atbildēt par savu rīcību, norāda KNAB priekšnieks.
KNAB kriminālprocesu sāka 5.augustā aizdomās par sagatavošanos dot kukuli lielā apmērā. KNAB kriminālprocesu izmeklē sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru.
Pašlaik kriminālprocesā divām fiziskām personām ir tiesības uz aizstāvību. Abām personām Rīgas pilsētas tiesa piemēroja ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. Viena no aizdomās turētajām personām jau iepriekš nonākusi KNAB redzeslokā, ir tiesāta par mantiska rakstura un ar kukuļošanu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem.