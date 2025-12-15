Foto: Pexels

Otrdien tikai vietām Latvijā mazliet līs, prognozē sinoptiķi.

Gaidāms apmācies laiks, kas dažviet, sākot no valsts dienvidrietumiem, skaidrosies. Šur tur iespējama migla.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī un dienā būs +2..+7 grādi.

Rīgā 16. decembrī būs mākoņains laiks, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs neliels dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem.

