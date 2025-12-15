Ko mums nesīs rītdiena? Laika prognoze otrdienai 0
Otrdien tikai vietām Latvijā mazliet līs, prognozē sinoptiķi.
RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos 19
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām 8
Gaidāms apmācies laiks, kas dažviet, sākot no valsts dienvidrietumiem, skaidrosies. Šur tur iespējama migla.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī un dienā būs +2..+7 grādi.
Rīgā 16. decembrī būs mākoņains laiks, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs neliels dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem.